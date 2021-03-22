嘉義市YouBike 前30分鐘免費延長至6月底將設滿100站
嘉義市公共自行車YouBike 2.0，自去年12月中啟用至今深受市民歡迎，為鼓勵民眾使用，原本前30分鐘免費騎乘優惠，至本月底截止，市政府今宣布將延長到6月30日，並鼓勵民眾搭配市區電動公車，持電子票證免費搭乘優惠。
交通處長鄭君健指出，截至3月中已完成83租賃站建置，共有750輛自行車投入營運，後續將持續建置，總站數將達100站，市區3條電動公車路線加上公共自行車系統，使嘉義市暢行交通，讓民眾及遊客來嘉更便利。
根據微笑單車公司營運資料顯示，每日平均約有3400人次使用，假日平均更高達5200人次，截至3月21日已逾28萬人次使用，平均週轉率為6轉，且持續成長中。另根據營運資料顯示，周六、日使用率較高；以時段而言，則以下午4時至晚上8時最多；熱門場站則以中山路及垂楊路沿線站點租賃次數較高。
市府交通處提醒民眾，騎乘前應先註冊會員及綁電子票證或信用卡，騎乘時亦應注意安全，遵守自行車行車安全守則，不任意停車或雙載，租賃車輛期間若有任何問題可撥打客服專線：0800-372-618或02-2949222，詳細租賃站位置及車輛資訊可至「愛嘉義」APP查詢。
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