快訊

直播／F-5E雙機失事1殉職1失蹤 空軍19:00記者會說明

嘉義市YouBike 前30分鐘免費延長至6月底將設滿100站

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市YouBike 使用率相當高，市府今天宣布前30分鐘免費政策將延長至6月底。記者卜敏正／攝影
嘉義市YouBike 使用率相當高，市府今天宣布前30分鐘免費政策將延長至6月底。記者卜敏正／攝影

嘉義市公共自行車YouBike 2.0，自去年12月中啟用至今深受市民歡迎，為鼓勵民眾使用，原本前30分鐘免費騎乘優惠，至本月底截止，市政府今宣布將延長到6月30日，並鼓勵民眾搭配市區電動公車，持電子票證免費搭乘優惠。

交通處長鄭君健指出，截至3月中已完成83租賃站建置，共有750輛自行車投入營運，後續將持續建置，總站數將達100站，市區3條電動公車路線加上公共自行車系統，使嘉義市暢行交通，讓民眾及遊客來嘉更便利。

根據微笑單車公司營運資料顯示，每日平均約有3400人次使用，假日平均更高達5200人次，截至3月21日已逾28萬人次使用，平均週轉率為6轉，且持續成長中。另根據營運資料顯示，周六、日使用率較高；以時段而言，則以下午4時至晚上8時最多；熱門場站則以中山路及垂楊路沿線站點租賃次數較高。

市府交通處提醒民眾，騎乘前應先註冊會員及綁電子票證或信用卡，騎乘時亦應注意安全，遵守自行車行車安全守則，不任意停車或雙載，租賃車輛期間若有任何問題可撥打客服專線：0800-372-618或02-2949222，詳細租賃站位置及車輛資訊可至「愛嘉義」APP查詢。

嘉義市YouBike 使用率相當高，市府今天宣布前30分鐘免費政策將延長至6月底。記者卜敏正／攝影
嘉義市YouBike 使用率相當高，市府今天宣布前30分鐘免費政策將延長至6月底。記者卜敏正／攝影
嘉義市YouBike 使用率相當高，市府今天宣布前30分鐘免費政策將延長至6月底。記者卜敏正／攝影
嘉義市YouBike 使用率相當高，市府今天宣布前30分鐘免費政策將延長至6月底。記者卜敏正／攝影

自行車 嘉義 公車

延伸閱讀

AZ疫苗600劑供嘉義市4000醫護打 護理師：不想當白老鼠

「美術館」竄升嘉義市熱搜點第一 KKday將推遊程

青年創業40萬元免還！嘉市府200萬元鼓勵返嘉築夢

嘉義市7人跑外縣市鮭化 僅他留家鄉改「盧山鮭魚目」

相關新聞

北港燈會18天突破40萬人 賞燈期將展延至農曆3月

雲林縣「2021北港燈會原鄉-時光蘊河」自2月25日起開幕，原本在元霄節過後即結束，因短短18天累計觀展觀光人數就達40...

林內紫斑蝶季327登場 蝶影奇景漸現

雲林林內鄉紫斑蝶季本月27、28及4月2、3日在觸口高速公路涵洞舉行。台灣紫斑蝶生態保育協會說，今年初連續寒流，天氣比往...

多數學童身體已康復 雲林國小明天恢復上課

雲林縣雲林國小近日發生多位師生出現嘔吐或腸胃不適症狀，校方經和縣教育處及衛生局等單位開會討論，今天緊急停課一天並進行校園...

疫情趨緩 月津港燈節6月將復辦

台南鹽水月津港燈節今年因疫情緊急喊卡，外界惋惜不已，隨著疫情趨緩及地方持續爭取，台南市政府已決定，將於6月26日至7月1...

推廣菱角殼產業 阿扁老家惠安宮旁「菱炭森活館」開幕

台南市官田區公所與崑山科大合作成立官田烏金合作社，崑大協助在前總統陳水扁老家官田惠安宮旁成立「菱炭森活館」，下午開幕，販...

影／這台機器2秒消毒全身 雲林全中運備足防疫能量

雲林國小近日傳出多名師生有身體不適情形，由於縣內大型活動110全中運4月17日即將登場，為嚴密防疫，縣府今天在縣政顧問黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。