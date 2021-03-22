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多數學童身體已康復 雲林國小明天恢復上課
雲林縣雲林國小近日發生多位師生出現嘔吐或腸胃不適症狀，校方經和縣教育處及衛生局等單位開會討論，今天緊急停課一天並進行校園環境全面消毒；因多數師生身體恢復情况良好，經衛生單位評估後，校方今天下午發布明天恢復上課通知。
校方表示，明天復課後落實「生病不上學」請身體仍有不適學童繼續在家休養；明天校門口實施全面體溫量測，人員並需戴口罩進入校園。
全校學生朝會取消一次，並於朝會時段進行廣播衛教宣導，提醒學生防疫保健，並到各班教室關心及了解學生身體狀況，且再次進行各班教室環境消毒。
由於近日溫度變化大，易引發呼吸道或腸胃道疾病，校方提醒學生，在校時如有身體不適情形須立即告知師長，並通知家長帶回就醫；無論大人、小孩皆要使用肥皂及清水勤洗手，並保持良好衛生習慣。
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