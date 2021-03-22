北港燈會18天突破40萬人 賞燈期將展延至農曆3月

雲林縣「2021北港燈會原鄉-時光蘊河」自2月25日起開幕，原本在元霄節過後即結束，因短短18天累計觀展觀光人數就達40萬人次，賞燈人潮絡繹不絕、佳評如潮。雲林縣府決定將保留部分藝術燈組，持續點亮水道頭文化園區，深受大家喜愛的「巷弄燈區」，將展期也將延長至農曆三月媽祖文化季，因此，白沙屯媽祖抵北港，隨香信徒將有花燈可賞。

北港是台灣燈會發源地，雲林縣府今年在北港鎮規劃五大光的環境，由顏思齊紀念碑至水道頭文化園區，佈置施作光影藝術；巷弄燈區則邀請北港在地藝師創作各種以「竹本祭水巷」為主題，且融合北港文化、宗教、歷史的各式環境藝術作品，讓遊客穿梭於街區巷弄發掘古鎮之美。

因在短短18天燈期，人潮絡繹不絕，更突破40萬人次，因此縣府決定保留部分藝術燈組，讓大家能盡興賞燈，包括顏思齊圓環Q版電動花燈，水道頭文化園區三大主題燈具─靚虹渲映，由吳季如書法家題字的祈福燈組—風生水起、水漾秘境森林及週邊光環境等都將保留。

文化觀光處長陳璧君表示，北港蘊含懷舊復古的巷弄街景，及豐富美味小吃，因目前正值北港進香盛期，每天有來自各地進香團抵北港，為增添進香期聲色，讓遊客有更多去處，決定將燈期展延至媽祖聖誕過後，，不但清明連假有燈可賞，白沙屯媽祖將有超過十萬人湧進北港，屆時晚間也可有最佳的賞燈去處。