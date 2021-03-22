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疫情趨緩 月津港燈節6月將復辦
台南鹽水月津港燈節今年因疫情緊急喊卡，外界惋惜不已，隨著疫情趨緩及地方持續爭取，台南市政府已決定，將於6月26日至7月18日復辦，明天將由市長黃偉哲親自對外宣布。
邁入第十年的鹽水月津港燈節闖出知名度與口碑，市府文化局向營建署爭取「月津港水域景觀改善計畫」，共計投入3000萬元，全面採LED燈具，提供適當防眩與時段控制，除滿足基本照明與節能需求，更優化月津港水岸夜間光環境品質，攜手都市藝術工作室搭配「月之美術館」整體規劃設計，並邀請國際知名藝術家不二良及藝術團隊有用主張，分別創作「釣魚小兔」及「鏡月－月境」兩作品，詮釋河水倒影及日夜不同效果。
不料，當時因部立桃園醫院疫情嚴峻，原在2月6日至3月1日燈節，最在今年1月19日緊急喊卡，外界難掩失望之情。近來隨著疫情趨緩，各界爭取能復辦，文化局多次考量後，決定順應民意，下午已發布採訪通知，明天由市長黃偉哲正式對外宣布。
文化局指出，夏季復辦的「2021月津港燈節」將以「魔幻・拾光」為策展主題，構想從來自太陽的魔幻時刻 (Magic Hour)到專屬月津港月光的「魔幻拾光」(Magic Moment)，「拾」代表的是月津港燈節的10年，也同時象徵將歲月重新拾起。
今年的佈展除持續邀請新銳藝術團隊、在地居民共創作品，更特別邀請10組曾在月津港燈節創作的藝術家團隊，包含有用主張、曾瑋、陳萬仁、禹禹藝術工作室、姚仲涵、郭奕臣、沃手工作、陳奕彰、林建志、陳昱榮，重返月津港場域，一起回顧、共創下一個10年。
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