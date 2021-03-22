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推廣菱角殼產業 阿扁老家惠安宮旁「菱炭森活館」開幕

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市官田區公所與崑山科大合作，在前總統陳水扁老家官田惠安宮旁成立「菱炭森活館」，下午開幕，販售「菱殼炭」系列產品，還有標榜全台獨一無二的菱角鮮奶露，希望帶動菱角殼加工產業發展。記者周宗禎/攝影
台南市官田區公所與崑山科大合作，在前總統陳水扁老家官田惠安宮旁成立「菱炭森活館」，下午開幕，販售「菱殼炭」系列產品，還有標榜全台獨一無二的菱角鮮奶露，希望帶動菱角殼加工產業發展。記者周宗禎/攝影

台南市官田區公所與崑山科大合作成立官田烏金合作社，崑大協助在前總統陳水扁老家官田惠安宮旁成立「菱炭森活館」，下午開幕，販售「菱殼炭」系列產品，還有標榜全台獨一無二的菱角鮮奶露，希望帶動菱角殼加工產業發展。

官田區長顏能通表示，公所正積極推動以菱炭森活館為起點的171線遊程，結合葫蘆埤、水雉生態教育園區及烏山頭水庫、西拉雅國家風景區官田遊客中心及菱炭工場等景點，結合旅遊與在地生態、產業，以豐富旅遊內容吸引更多遊客。

推動台南地方創生的前國發會主委陳美伶到場見證開幕，她說，官田菱殼炭是地方創生的典範，原本廢棄的菱殼加工碳化後，搖身一變能改善水質、改良土壤及去除異味產品，「將循環經濟發揮到淋漓盡致，也帶動地方產業發展，對官田未來繁榮大有助益」。

官田公所表示，崑大社會責任實踐計畫協助改造在地閒置老屋，成為具現代風格的多功能菱炭森活館，一樓官田烏金品牌展售實體店鋪，有菱炭森活、炭活美學、地方特產及社區好務四個主題特色商品，二樓青創培育空間由那顆炭國際公司進駐，從事菱殼炭材高值化應用研究與官田171遊程推廣。

崑大計畫主持人楊泰和表示，菱炭森活館修繕建置可活化閒置空間，也可輔導在地合作社營運及培育青年創業。

台南市官田區公所與崑山科大合作，在前總統陳水扁老家官田惠安宮旁成立「菱炭森活館」，下午開幕，販售「菱殼炭」系列產品，還有標榜全台獨一無二的菱角鮮奶露，希望帶動菱角殼加工產業發展。記者周宗禎/攝影
台南市官田區公所與崑山科大合作，在前總統陳水扁老家官田惠安宮旁成立「菱炭森活館」，下午開幕，販售「菱殼炭」系列產品，還有標榜全台獨一無二的菱角鮮奶露，希望帶動菱角殼加工產業發展。記者周宗禎/攝影
台南市官田區公所與崑山科大合作，在前總統陳水扁老家官田惠安宮旁成立「菱炭森活館」，下午開幕，販售「菱殼炭」系列產品，還有標榜全台獨一無二的菱角鮮奶露，希望帶動菱角殼加工產業發展。記者周宗禎/攝影
台南市官田區公所與崑山科大合作，在前總統陳水扁老家官田惠安宮旁成立「菱炭森活館」，下午開幕，販售「菱殼炭」系列產品，還有標榜全台獨一無二的菱角鮮奶露，希望帶動菱角殼加工產業發展。記者周宗禎/攝影
台南市官田區公所與崑山科大合作，在前總統陳水扁老家官田惠安宮旁成立「菱炭森活館」，下午開幕，販售「菱殼炭」系列產品，還有標榜全台獨一無二的菱角鮮奶露，希望帶動菱角殼加工產業發展。記者周宗禎/攝影
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台南市官田區公所與崑山科大合作，在前總統陳水扁老家官田惠安宮旁成立「菱炭森活館」，下午開幕，販售「菱殼炭」系列產品，還有標榜全台獨一無二的菱角鮮奶露，希望帶動菱角殼加工產業發展。記者周宗禎/攝影
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台南市官田區公所與崑山科大合作，在前總統陳水扁老家官田惠安宮旁成立「菱炭森活館」，下午開幕，販售「菱殼炭」系列產品，還有標榜全台獨一無二的菱角鮮奶露，希望帶動菱角殼加工產業發展。記者周宗禎/攝影
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