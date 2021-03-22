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北港朝天宮董座承母遺願 其母告別式設白米塔行善

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
蔡咏鍀的母親仙逝，他除在臉書發表懷母之情，也懇辭各界花圈花籃，邀大家共立善心米塔，在治喪後作為行善救濟之用。記者蔡維斌／翻攝
蔡咏鍀的母親仙逝，他除在臉書發表懷母之情，也懇辭各界花圈花籃，邀大家共立善心米塔，在治喪後作為行善救濟之用。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣北港朝天宮董事長蔡咏鍀的母親蔡陳月英女士，於本月15日仙逝，將擇於4月19日舉行告別式，蔡咏鍀除在臉書發表懷念母恩感言，也和其妻也是雲林縣議員黃美蘭，承母遺願，婉謝各界親友送花圈，改以米油等民生物資，待治喪結束，將轉為救濟物資，親自分送給各慈善機構或貧弱家庭，以了母親生前仁善為懷之願。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀的母親蔡陳月英仙逝，享年85歲，並訂於4月19日上午9時30分在北港鎮家樂福斜對面，舉行公祭告別式，連日來，不少來自全國各地宮廟與社團，紛紛前往弔唁致意，蔡咏鍀也在臉書發表懷念母恩之情。

蔡咏鍀同時向各界親友表達感謝之意，並敬邀各界共立「須彌山善心米塔」以悼念母親。他婉謝各界送花圈、花籃、罐頭塔等，敬請改以米、油、奶粉等民生物資，以奉行母親生前多行善事、慈悲為懷的遺願，延續母親以善為本之心，送母親一程。

蔡咏鍀表示，待治喪告一段落再將物資逐一發送給各慈善機構或弱勢家庭，讓母親的愛心留存於世。

北港朝天宮 告別式 愛心

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