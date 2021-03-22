影／這台機器2秒消毒全身 雲林全中運備足防疫能量

雲林國小近日傳出多名師生有身體不適情形，由於縣內大型活動110全中運4月17日即將登場，為嚴密防疫，縣府今天在縣政顧問黃秀玉及縣議員黃文祥牽線促成下，獲新北市蘆洲區復興福德宮及善心人士李福田捐贈「防疫酒精筆」、「防疫智能潔淨門」等裝備，加上各場館部署防疫措施，大幅提升防疫能量。

110全中運競賽項目共有21項，參賽選手達1萬1千多人，新冠肺炎疫情目前雖趨緩，縣府仍嚴陣以待，以最高規格防疫措施籌備活動。

縣府教育處表示，飲食方面除嚴選通過檢驗的食材，環境部分也定時進行各場館清潔消毒，並於活動期間設置單一出入口管制、實名制登記、量體溫及酒精手部消毒，要求所有人員勤洗手和全程戴口罩。

復興福德宮主委許碧玲說，防疫酒精筆結合噴瓶設計，筆頭即是噴頭，只要添加酒精入內即可帶著隨時消毒，容量約可使用30次。

黃秀玉表示，防疫智能潔淨門是由中央研究院研發，每座每次可進行1萬人次消毒，消毒範圍為全身及衣物，鞋子部分以高效UV光複合消毒，僅需2秒鐘即能完成消毒。

縣長張麗善說，此次獲贈2萬支防疫酒精筆將發予所有參賽選手，另5座防疫智能潔淨門將放置於斗南田徑場、虎尾國小、斗六石榴國中及北港建國國中等重要場館入口。