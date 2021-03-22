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七股國小百年校慶推廣說唱藝術 台北曲藝團演出

聯合報 / 記者謝進盛周宗禎／台南即時報導
台北曲藝團與台南市七股國小結緣，適逢該校百年校慶，將南下演出。圖／台北曲藝團提供
台北曲藝團與台南市七股國小結緣，適逢該校百年校慶，將南下演出。圖／台北曲藝團提供

台南市七股國小創校百年，邀請校友回娘家，原想邀請藝文團體到校演出，在文化部協助，意外與台北曲藝團結緣，本月28日將南下演出，讓濱海偏鄉孩子親近說唱藝術，體驗語言之美。

七股國小校長陳智揚表示，學校今年正好滿百歲，策畫本月30日聖火遶境、踩街，4月2日校慶更辦理百年樹人千人送樹、全成數位教育館落成啟用、攝影書法及繪畫聯展、以及師生共繪百年校慶牆等一系列活動。

校方為此邀請校友回娘家，原邀請藝文團體到校演出，恰逢文化部釋出演藝團體振興方案，與台北曲藝團（簡稱北曲）欲赴偏鄉傳承曲藝文化想法一拍即合，決定南下結緣，28日下午2點於七股國小演出，採免費入場。

北曲總監洪慶坤說，曾在七股執行一見雙雕藝術季有6年，得知七股國小百年校慶，剛好與文化部推動「文化平權」、「活絡偏鄉藝文發展」的理念不謀而合，促成到校演出心願。

北曲團長葉怡均也指出，偏鄉學子囿於經費，往往難得看見說唱藝術現場表演，曲藝團藉著「藝曲趣教遊」赴偏鄉送歡笑，用經典相聲作品結合語文教育與鄉土教育，廣邀地方親子、校友一同加入觀賞，推出強檔卡司，包括喜感天王朱德剛、客家月光姐謝小玲、冷面笑帥劉士民、口技達人林明、相聲教師爺陳慶昇、搭配台灣最強80後最強相聲演員黃逸豪、「愛笑思坦」相聲男團等。

並精選「數字人生」、「台灣難波萬」、「坐唱數來寶」以及用台語KUSO蘇東坡小品文、充滿爆笑效果的「承天寺ya遊」、對口相聲「聲音鐘」等作品，要讓鄉親笑不絕口。

雲嘉南濱海風景區管理處表示，民眾參與百年校慶系列活動，也可安排輕旅行，無論是搭船遊潟湖、到七股鹽山或暢遊北門水晶教堂、井仔腳賞夕陽及燈會、馬沙溝3D彩繪村等地打卡拍美照，都能盡情享樂。

台南市七股國小創校百年，校方安排系列活動，邀請校友回娘家。圖／學校提供
台南市七股國小創校百年，校方安排系列活動，邀請校友回娘家。圖／學校提供
台北曲藝團與台南市七股國小結緣，適逢該校百年校慶，將南下演出。圖／台北曲藝團提供
台北曲藝團與台南市七股國小結緣，適逢該校百年校慶，將南下演出。圖／台北曲藝團提供
台北曲藝團與台南市七股國小結緣，適逢該校百年校慶，將南下演出。圖／台北曲藝團提供
台北曲藝團與台南市七股國小結緣，適逢該校百年校慶，將南下演出。圖／台北曲藝團提供

偏鄉 文化部 彩繪村

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