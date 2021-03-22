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保護受虐兒和失依少年有功 超有愛的鬼滅社工得獎

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林家扶中心4名社工（後排站立者）多年苦心保護受虐兒並輔助失依青少年有成，榮獲衛福部與雲林縣府的績優社工獎，今天巧扮正義化身的鬼滅一族，宣誓保護弱勢讓愛延續。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶中心4名社工（後排站立者）多年苦心保護受虐兒並輔助失依青少年有成，榮獲衛福部與雲林縣府的績優社工獎，今天巧扮正義化身的鬼滅一族，宣誓保護弱勢讓愛延續。記者蔡維斌／攝影

雲林家扶中心4名社工在扶助受虐兒與窮弱家庭表現傑出，榮獲衛福部與雲林縣府績優社工獎，今天4人以『鬼殺隊』裝扮現身，猶如「鬼滅之刃」破竹之勢，消滅貧窮，誓言打擊貧窮與兒虐，這群正義化身的社工，將接受表揚。

雲林家扶中心主委陳燦勳今天帶領『鬼殺隊』現身，榮獲衞福部績優社工獎的資深社工師謝宛伶化身「炭治郎」，「禰豆子」李欣薇獲縣府績優社工獎、20年資深敬業獎「善逸」陳品儒、「伊之助」蔡宜君獲熱心服務獎。

謝宛伶個性執著堅毅，凡事面面俱到，符合「炭治郎」象徵正義且情感深厚的角色，東海社工研究所一畢業就到雲林家扶服務近七年，處理兒虐事件必定深入受虐兒家庭深入探討背後原因，不但保護孩子，也改變家長，讓家庭重拾溫暖與笑容。

恬靜執著的「禰豆子」李欣薇，進駐台西「希望教室」，輔助海口偏鄉孩子，推動課輔班、才藝隊非洲鼓與烏克麗麗，陪伴孩子成長，溫柔又細心，孩子心中的好姊姊，是十足的「禰豆子」。

陳品儒情感豐富細膩，在雲林深耕超過20年，愛心活動、營隊帶給受扶家庭歡樂，更默默陪伴許多家庭，是「善逸」化身，翻轉許多貧困家庭，譜出不少動人故事。

蔡宜君熱情有衝勁，獲熱心服務獎實至名歸，她像「伊之助」勇敢、熱血，8年來輔導個性格迥異的失依青少年，回到生活正軌，她勇於挑戰困難，點亮青少年迷失方向的心。

主委陳燦勳也準備了日式蕎麥麵，以及白沙屯媽祖御守香火，感謝4人的用心，讓愛延續。

雲林家扶中心4名社工多年苦心保護受虐兒並輔助失依青少年有成，榮獲衛福部與雲林縣府的績優社工獎，中心準備日式蕎麵和白沙屯御守香火，祝福她們。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶中心4名社工多年苦心保護受虐兒並輔助失依青少年有成，榮獲衛福部與雲林縣府的績優社工獎，中心準備日式蕎麵和白沙屯御守香火，祝福她們。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶中心4名社工多年苦心保護受虐兒並輔助失依青少年有成，榮獲衛福部與雲林縣府的績優社工獎，今天巧扮正義化身的鬼滅一族，宣誓保護弱勢讓愛延續。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶中心4名社工多年苦心保護受虐兒並輔助失依青少年有成，榮獲衛福部與雲林縣府的績優社工獎，今天巧扮正義化身的鬼滅一族，宣誓保護弱勢讓愛延續。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶中心4名社工多年苦心保護受虐兒並輔助失依青少年有成，榮獲衛福部與雲林縣府的績優社工獎，中心準備日式蕎麵和白沙屯御守香火，祝福她們。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶中心4名社工多年苦心保護受虐兒並輔助失依青少年有成，榮獲衛福部與雲林縣府的績優社工獎，中心準備日式蕎麵和白沙屯御守香火，祝福她們。記者蔡維斌／攝影

社工 白沙屯媽祖 家扶中心

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