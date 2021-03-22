雲林國小370人身體不適停課 師生檢體、午餐送驗

雲林縣雲林國小週六、日陸續傳出有師生腹瀉、嘔吐等症狀，疑似群聚感染，今天停課一天消毒；截至今天上午有370名師生身體不適，衛生局已採師生檢體並將營養午餐送驗。

雲林國小校長魏國賢說，20日起陸續接獲班導師回報有學生身體不適，基於學生健康等因素，學校今天停課一天，讓學生在家休息，同時進行校園消毒。

魏國賢認為，師生身體不適的原因應與營養午餐無關，因為週五食用後到週六才傳出有人身體不適，間隔時間非常長，也非每個班級師生都有類似症狀，但確切原因待衛生局調查。

雲林縣衛生局副局長張翌君今天接受媒體訪問時表示，從20日晚上10時起陸續有20多名雲林國小師生，因腹瀉、嘔吐等症狀到台大雲林分院急診，21日又有10~20人就醫，截至今天有370人身體不適，其中有75人就醫治療，6人留院觀察。

雲林縣衛生局疾病管制科、食品衛生科昨天已出動到醫院採檢身體不適的師生檢體，並向學校了解可能發生的原因，並針對所留週五午餐食物採樣。

雲林國小全校師生人數有1000多人，學校今天停課一天，展開全面消毒，至於明天是否繼續停課，將在今天下午開會討論。

衛生局指出，全國通報腸胃炎就診人數有增加趨勢，另3月份全國腸胃炎群聚通報有30多件，檢驗結果出爐有多件都是諾羅病毒，提醒民眾要用肥皂勤洗手，門把、桌椅等易碰觸物品要用漂白水消毒。