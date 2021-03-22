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雲小370師生身體不適停課一天 衛生局採檢送驗查來源

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣雲林國小今早開始進行校園環境全面消毒。記者陳苡葳／攝影
雲林縣雲林國小今早開始進行校園環境全面消毒。記者陳苡葳／攝影

雲林縣雲林國小傳出多位師生出現嘔吐或腸胃不適症狀，校方第一時間通報縣教育處及衛生局，經相關單位緊急開會討論，今天緊急停課一天；校方今早開始進行校園環境全面消毒，衛生局也針對營養午餐樣本及師生檢體等採檢，今派專人專車送至台中檢驗，病毒來源預計7到10天結果出爐才能確認。

該國小班級數32班，師生近千人左右，據了解，上周曾有1、2位學童出現嘔吐情形，直至上周六晚間10到隔天周日上午8點，陸續傳出20多名師生也有嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀，目前人數約370人，占三分之一；據統計到昨天止，至台大雲林分院急診就醫者約70多人、有6人住院。

衛生局副局長張翌君表示，全國通報腸胃炎就診人數確有上升趨勢，3月分全國腸胃炎群聚通報30多件，檢驗結果大多是諾羅病毒，呼籲所有學童務必落實餐前、如廁後勤洗手，並於校園門把、課桌椅等易觸摸處使用漂白水清潔消毒。

一般學生慣用酒精消毒代替洗手，衛生局提醒，酒精因易揮發，僅有瞬間殺菌效果，建議不便洗手時再使用，勿當成主要洗手途徑，仍需以洗手乳及清水徹底執行洗手動作。

衛生局昨接獲通報後，疾病管制科及食品衛生科已派員到校針對上周食品樣品採樣，相關人員也到醫院採樣患者檢體，今天上班日以最速件送至台中檢驗，結果預計7到10天出爐。

雲林縣雲林國小各班導師使用稀釋過的漂白水一一擦拭教室物品及課桌椅為其消毒。記者陳苡葳／攝影
雲林縣雲林國小各班導師使用稀釋過的漂白水一一擦拭教室物品及課桌椅為其消毒。記者陳苡葳／攝影
雲林縣雲林國小今早開始進行校園環境全面消毒。記者陳苡葳／攝影
雲林縣雲林國小今早開始進行校園環境全面消毒。記者陳苡葳／攝影
雲林縣雲林國小今早開始進行校園環境全面消毒。記者陳苡葳／攝影
雲林縣雲林國小今早開始進行校園環境全面消毒。記者陳苡葳／攝影
雲林縣雲林國小傳出多位師生出現嘔吐或腸胃不適症狀，今天緊急停課一天。記者陳苡葳／攝影
雲林縣雲林國小傳出多位師生出現嘔吐或腸胃不適症狀，今天緊急停課一天。記者陳苡葳／攝影

衛生局 酒精 患者

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