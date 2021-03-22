雲小370師生身體不適停課一天 衛生局採檢送驗查來源

雲林縣雲林國小傳出多位師生出現嘔吐或腸胃不適症狀，校方第一時間通報縣教育處及衛生局，經相關單位緊急開會討論，今天緊急停課一天；校方今早開始進行校園環境全面消毒，衛生局也針對營養午餐樣本及師生檢體等採檢，今派專人專車送至台中檢驗，病毒來源預計7到10天結果出爐才能確認。

該國小班級數32班，師生近千人左右，據了解，上周曾有1、2位學童出現嘔吐情形，直至上周六晚間10到隔天周日上午8點，陸續傳出20多名師生也有嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀，目前人數約370人，占三分之一；據統計到昨天止，至台大雲林分院急診就醫者約70多人、有6人住院。

衛生局副局長張翌君表示，全國通報腸胃炎就診人數確有上升趨勢，3月分全國腸胃炎群聚通報30多件，檢驗結果大多是諾羅病毒，呼籲所有學童務必落實餐前、如廁後勤洗手，並於校園門把、課桌椅等易觸摸處使用漂白水清潔消毒。

一般學生慣用酒精消毒代替洗手，衛生局提醒，酒精因易揮發，僅有瞬間殺菌效果，建議不便洗手時再使用，勿當成主要洗手途徑，仍需以洗手乳及清水徹底執行洗手動作。