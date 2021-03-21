雲林百餘學生上吐下瀉 醫師：最近諾羅病毒流行要注意

雲林縣雲林國小傳出多位學童出現嘔吐、腸胃不適症狀，校方第一時間通報教育處及衛生局，經相關單位緊急開會討論決議明天停課一天，並進行校園全面環境消毒；教育處表示，群聚感染病毒尚未確認，需待明天檢驗後才能得知。

台南市小兒科醫師張金石表示，腸病毒主要是在國小以下的小小孩比較容易發生，而且並不是以拉肚子為表現，主要是咽峽炎等；雲林國小看起來是比較像諾羅病毒。

他表示，目前南部地區有諾羅病毒的流行，台南市以自己的門診來看，每天都有10幾個病例，主要是透過糞口傳染，學生在一起密切接觸很容易傳染開來，或者是營養午餐的備餐者，如果沒有消毒乾淨，也很容易傳染給學生。

家長透露，突然接獲停課一天的通知很擔心；據了解，上周曾有零星學童出現嘔吐情形，直至昨晚陸續傳出其他學童嘔吐，甚至有少數人出現腸胃不適，據統計約100多位學童，皆已就醫治療。

教育處表示，經相關單位緊急開會討論後，決議該校3月22日停課一天，進行校園環境消毒，不排除是諾羅病毒或腸病毒引發群眾感染，但結果仍有待衛生局明天進入校園採檢調查確認。