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打造台南「大安森林公園」 大隆田生態文化園區啟用

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
園區保留原有1000多株樹木，林相優美。記者謝進盛／攝影
園區保留原有1000多株樹木，林相優美。記者謝進盛／攝影

台南市官田區大隆田生態文化園區投入3000萬元改造，今下午舉行完工啟用典禮，將現址原為閒置近30年廢棄營區，搖身一便成地方休閒好去處新綠海，市長黃偉哲更以「台南市的大安森林公園」形容，強調官田正在蛻變大進步。

官田區公所對面的大隆田生態文化園區，前身是隆田新訓中心，共有1師6營1連，面積約10公頃，因營區遷移閒置20多年，由台糖公司代管，因是機關用地，台糖每年光繳稅金與維護，就需200萬元，園區雜草叢生入夜漆黑，成了地方治安死角。

黃偉哲說，為將封閉營區整理活化，市府感謝台糖公司同意讓官田公所綠美化代管此基地，獲得內政部營建署核准補助2400萬，加上地方配合款600萬，一共3000萬元工程經費，打開這10公頃綠地空間，開啟更多塵封記憶與不同想像，讓舊營區再次活化。

而園區林相優美，處處綠意，更讓黃偉哲驚豔不已，更以「台南市大安森林公園」形容，強調結合附近大台南文資教育推廣基地、水雉生態教育園區等，官田生活機能、居住環境佳，歡迎南科上班族移居。

市府指出，園區原為軍事營區，有哨所、塗鴉牆、精神立碑等遺跡及豐富林相空間，兼具自然與人文意象，園區開發以維持原生態景觀為原則，採減法設計，保留基地原始布局及留存約1268株原始樹種，融入官田區菱殼炭地方創生特色產業，塑造富有官田文化生態的8大主題，分別為迎賓之森、學習之森、挑戰之森、營創之森、眺望之森、沉澱之森、探索之森、保育之森，以營造基地多樣性，並結合環境教育創生學習成為官田地方創生基地。

市長黃偉哲（中）、立委郭國文等人巡視園區設施。記者謝進盛／攝影
市長黃偉哲（中）、立委郭國文等人巡視園區設施。記者謝進盛／攝影
生態園區保留昔日軍事哨所。記者謝進盛／攝影
生態園區保留昔日軍事哨所。記者謝進盛／攝影
台南市官田區大隆田生態文化園區投入3000萬元改造，今下午舉行完工啟用典禮。記者謝進盛／攝影
台南市官田區大隆田生態文化園區投入3000萬元改造，今下午舉行完工啟用典禮。記者謝進盛／攝影
官田區長顏能通簡報園區特色。記者謝進盛／攝影
官田區長顏能通簡報園區特色。記者謝進盛／攝影

黃偉哲 大安森林公園 綠美化

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