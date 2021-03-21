打造台南「大安森林公園」 大隆田生態文化園區啟用

台南市官田區大隆田生態文化園區投入3000萬元改造，今下午舉行完工啟用典禮，將現址原為閒置近30年廢棄營區，搖身一便成地方休閒好去處新綠海，市長黃偉哲更以「台南市的大安森林公園」形容，強調官田正在蛻變大進步。

官田區公所對面的大隆田生態文化園區，前身是隆田新訓中心，共有1師6營1連，面積約10公頃，因營區遷移閒置20多年，由台糖公司代管，因是機關用地，台糖每年光繳稅金與維護，就需200萬元，園區雜草叢生入夜漆黑，成了地方治安死角。

黃偉哲說，為將封閉營區整理活化，市府感謝台糖公司同意讓官田公所綠美化代管此基地，獲得內政部營建署核准補助2400萬，加上地方配合款600萬，一共3000萬元工程經費，打開這10公頃綠地空間，開啟更多塵封記憶與不同想像，讓舊營區再次活化。

而園區林相優美，處處綠意，更讓黃偉哲驚豔不已，更以「台南市大安森林公園」形容，強調結合附近大台南文資教育推廣基地、水雉生態教育園區等，官田生活機能、居住環境佳，歡迎南科上班族移居。