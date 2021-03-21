休假員警被召回支援五月天演唱會 黃偉哲：要有所衡量

五月天連續兩周在台南舉辦五場演唱會，台南市出動大批警力維持交通與秩序，甚至傳出休假的員警也被召回，引發討論行政資源是否過度被濫用，市長黃偉哲今天表示，只要是合法的活動，年政府給予行政支援以維持交通及秩序，是有必要的，但是警察當然還是以治安工作為主，市府在核定活動時，還是必須要衡量是否會造成過重負擔。

五月天「好好好想見到你」Mayday Fly to 2021巡迴演唱會，在台南扛舉辦五場次，分別是昨天、今天及下周的27、28及29日，29日最終場更是五月天成軍24周年紀念日，預料都將吸引大批的粉絲前來台南朝聖。