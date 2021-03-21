傳承逾300年 「開閩王祖」沈尤王春季聯合祭祖登場

已有300年「開閩王祖」沈尤王春季祭典，今在台南安定舉場，吸引逾500人到場，立法院前院長王金平、台南市長黃偉哲也到場，肯定這項饒富意義歷史傳承祭祖活動。

開閩王祖沈尤王神明來台逾3個世紀，宗族輪值供奉，每年農曆2月初舉辦春季祭典，這次由安定區油車柱主辦，知名的古寶無患子生技公司總經理王瑞閔為主任委員。明年由安定區六塊寮柱輪值。

王金平說，王氏宗親在各地開枝散葉，全世界已超過9000萬人，是第一大姓，開閩王祖的祭典值得肯定，有飲水思源，並彰顯孝道的重要精神，意義深遠，他也期盼疫情早日結束、兩岸平和。

黃偉哲出席時也肯定這項祭祖很有意義，即使遇到疫情，只是改變型態，沒停止舉辦，延續忠孝、友愛精神，黃偉哲指出，透過敬拜祖先的隆重過程中，也傳達了對父母孝順、對子女的疼愛，宗親會未來在社福、獎學金等辦理事宜上，市政府將全力協助，一起做公益。

古寶無患子生技公司董事長王高榮說，配合政府防疫措施，300年來首度取消平安宴，但準備蜂蜜蛋糕，提供無患子伴手禮，還結合在地特色小吃，贈送豆花與九層粿，同時也首度推紀念幣，更印製專刊，也讓各界更深入了解開閩王祖歷史。