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各界踴躍認購雲林高麗菜 張麗善言謝「助農銷857噸」
高麗菜盛產價格下滑，造成農民產銷壓力，雲林縣政府從今年1月開始媒合企業團購並推出網購平台，累計銷售達807公噸，國內企業炳翰機構今天也認購50噸、約50萬元；縣長張麗善說，該企業是今年最大筆訂單客戶，感謝其支持，助農賣好菜，另鳳梨預購計畫持續進行中，歡迎各界支持雲林農產。
業者李炳翰表示，該公司2年前曾認購100噸麥寮鄉高麗菜，今天再率近70位員工到莿桐鄉高麗菜田當「一日農夫」採菜，感受農民耕作辛勞，部分讓員工帶回家，另一部分將捐予有需要的社福機構為其加菜。
張麗善表示，近期因氣候適宜、蔬菜盛產，但市場價格不佳，縣府年前透過國內外銷售管道媒合採購，幸獲許多企業團體及各界人士支持，至今總計銷售857公噸。
張麗善指出，另針對雲林鳳梨，農業處也推出單客網購及企業團購等預購促銷方案，預計在4月15日盛產期開始安排出貨，歡迎民眾訂購，品嘗風味絕佳的當季鳳梨。
農業處表示，甘藍團購方案可洽詢縣府或縣農會網站；鳳梨預購50箱以內可至「雲林良品」電商平台訂購，50箱以上團購單可洽詢縣府農業處專線(05)5522504或(05)5522469。
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