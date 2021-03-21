「美術館」竄升嘉義市熱搜點第一 KKday將推遊程

嘉義市政府日前與旅遊電商平台「KKday」簽訂合作備忘錄，KKday品牌行銷總監林家綝透露，自嘉義市立美術館去年9月開放以來，已竄升國內旅遊景點的熱搜字前10名，業者將與在地旅遊、飯店業座談，把市區景點連線，推出觀光遊程並上架平台。

嘉市旅館商業同業公會理事長李素珍透露，上一波國旅補助後，嘉義市飯店訂房率有下滑，但農曆春節至今都維持不錯，周末假日平均有7、8成住房率，地段更好或更受歡迎的飯店，甚至能客滿，整體比去年疫情初期成長。

同樣為嘉義人的林家綝指出，現在民眾遊玩都會做「功課」，網路蒐集好玩及美食推薦景點，再進一步搜尋該景點的細節，而市立美術館開放以來，很多民眾打卡分享，確實已成嘉義市的景點熱搜字第一。

林家琳認為，遊客來嘉義原因可能因美術館新開幕、林聰明砂鍋魚頭登上Netflex，但不只停留1個點，也會繼續搜尋周邊其他好吃好玩，KKday協助把景點串成線、連成面，讓遊客不僅停留1、2小時；甚至推廣嘉義伴手禮，讓遊客認識後來遊玩。