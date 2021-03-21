何明德行善團白河蓋兩座橋今通車 夫妻否認侵占善款

何明德行善團、台南市議員張世賢服務處今在台南白河辦理行脈橋與行雉橋謝土通車典禮，地方各界出席，以辦喜事心情迎接這一刻。

日前剛遭檢調偵辦涉侵占善款的行善團負責人蕭豐彥、陳美智夫妻也出席，強調行善團沒有立案，向來都用私人名義處理財務，一切收支也都對外公布，絕無侵占。

張世賢推崇夫妻倆善舉，表示何明德行善團已在大白河地區，陸續興建了30餘座大小橋梁，功在地方。

白河區崎內里外崎內部落的行脈橋長25公尺、寬10台尺，行雉橋長10公尺、寬4公尺。兩座橋都在農曆春節後動工，近日竣後，讓竹門里民前往崎內里工作更為安全便利。