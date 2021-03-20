影／新高伯登玉山3千次 留珍貴山岳照片嘉市美術館展出

嘉義已逝攝影家方慶綿人稱「新高伯」，一生不斷來回平地、阿里山和玉山間攝影，據稱登玉山3000多次，在嘉義市專業販售高山風景照和團體登山紀念照，留下許多早期臺灣山岳與人文歷史紀錄，嘉義市立美術館策畫「捕風景的人—方慶綿的影像與復返」展覽，帶民眾從方慶綿的視角欣賞山岳壯美。

方慶綿生前在嘉義市區經營新高攝影社，他的兒子方重雄年已9旬，今天到場感謝嘉義市政府、玉山國家公園管理處等單位，為父親攝影紀錄展所做的努力，直言過去說起父親登玉山3000多次，連親戚朋友都質疑，但父親當時長期住在鹿林山莊、新高山駐在所，才有機會長期上山拍照，山莊樓梯下小房間還有暗房，可為登山者拍照、洗照片寄給對方。

嘉義市長黃敏惠表示，方慶綿拍照的年代， 不僅交通不方便，攝影器材也相當沈重，要上山攝影、拍攝玉山山岳之美，不僅要克服氣候、地形，還要扛幾10公斤攝影器材上山，將玉山和台灣山岳風景，用台灣人的視角、觀點拍攝、做真實紀錄，「為我們留下、讓我們看見當時最美風景」。

嘉義市立美術館館長賴依欣說，方慶綿一生不斷地來回平地、阿里山和玉山之間，以自製登山和攝影工具，為早期臺灣山岳與人文景象留下豐富歷史紀錄，這次展覽呈現方慶綿職業生涯的努力及他所拍下的山岳影像。