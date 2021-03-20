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首屆斗六市長盃全國少棒賽 15支勁旅今天開賽交手

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
第1屆斗六市長盃全國棒球賽今天開打，歡迎各界到鎮西國小觀賽。圖／斗六市公所提供
第1屆斗六市長盃全國棒球賽今天開打，歡迎各界到鎮西國小觀賽。圖／斗六市公所提供

雲林縣第1屆斗六市長盃全國少年棒球邀請賽，今天在鎮西國小操場盛大開賽，市長林聖爵主持開球儀式，15支來自各地的勁旅開打，賽況熱烈。鎮西國小還為該校棒球隊每名小球員製作寫真布條，高掛球場提升士氣，頗有明星球員架式，林市長歡迎各界前往觀賽。

林聖爵說，這是雲林第1場以鄉鎮市公所為主辦單位的全國性棒球賽，感謝雲林、石榴、公誠、鎮南國小協辦，也歡迎來自5縣市15支隊伍近300名球員齊聚斗六交流球技，讓大家知道斗六是個運動城市，生活好所在，末來球賽能年年延續辦理，像日本高中甲子園棒球賽，培養更多好手。

首屆斗六市長盃棒球賽分競技組與潛優組，共有來自台中、彰化、雲林、嘉義及台南共15所學校球隊參賽。

鎮西國小棒球場今天布置很特別，也很有明星味，學校把每名小球員的打球英姿製成巨型布幕，掛在操場四周，讓前來加油的家長看了都感動。

鎮西國小家長會與校友會熱心準備歐式自助餐點招待教練與球員，未來兩天的比賽，歡迎踴躍觀賽並為小球員加油。

第1屆斗六市長盃全國棒球賽今天開打，市長林聖爵開球跑壘後，賽事正式展開。圖／斗六市公所提供
第1屆斗六市長盃全國棒球賽今天開打，市長林聖爵開球跑壘後，賽事正式展開。圖／斗六市公所提供
不管打贏或打輸，每個小球將都有上好餐點可吃，補充體力為下一場比賽做好準備。圖／斗六市公所提供
不管打贏或打輸，每個小球將都有上好餐點可吃，補充體力為下一場比賽做好準備。圖／斗六市公所提供
第1屆斗六市長盃全國棒球賽今天開打，市長林聖爵與雲林球隊合影並加油打氣。圖／斗六市公所提供
第1屆斗六市長盃全國棒球賽今天開打，市長林聖爵與雲林球隊合影並加油打氣。圖／斗六市公所提供

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