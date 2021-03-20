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台南突擊取締改裝噪音車輛 一網成群！

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局今天在台三線取締造成噪音的改裝車，維護安寧。圖／台南市環保局提供
台南市環保局今天在台三線取締造成噪音的改裝車，維護安寧。圖／台南市環保局提供

為遏阻汽機車不當改裝產生高噪音，台南市環保局今天會同玉井警分局、交通大隊、麻豆監理站聯合稽查，於台三線鹿田派出所前攔查95輛，其中噪音檢測9輛，不合格6輛，交通違規12輛，均開單罰鍰。

環保局表示，超過管制標準車輛，往往都是不當改裝排氣管或拆除消音設備造成，檢測甚至有超出100分貝的噪音車，不僅擾寧也可能造成聽力受損。除對噪音超標車輛開單，處以1800元至3600元罰鍰外，並依限通知召回這些違規車輛檢查，直到改回符合噪音標準排氣管為止，以維護安寧。

市長黃偉哲表示，三月春暖花開山區百花齊放美景人人愛，但噪音入侵不僅造成民眾困擾，也讓賞景興致大打折扣，請勿成為道路公害的駕駛者，共同維護南市生活環境的安寧。

環保局長謝世傑說，未來仍會持續不定期在各大重點路段取締改裝高噪音車輛，也會使用聲音照相，針對不當改裝及不當操駕刻意製造噪音的車輛加強取締，車主或駕駛人勿心存僥倖，以免受罰。

台南市環保局今天在台三線取締造成噪音的改裝車，維護安寧。圖／台南市環保局提供
台南市環保局今天在台三線取締造成噪音的改裝車，維護安寧。圖／台南市環保局提供

噪音 台三線 監理站

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