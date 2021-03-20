六房媽祖過爐遶境 今天擲筊擇定5月22日起駕

列為國家重要民俗也是雲林縣年度宗教盛事之一的「六房媽」過爐，今天由中華民國六房媽會在今年值年股五間厝股下埤頭的紅壇擲筊，決定在5月22日上午6點半發炮起駕，展開萬人隨香遶境，從土庫鎮移至大埤鄉下埤頭的新紅壇。

沒有固定廟宇供奉，每年擲筊選出新爐主，迎駕到新建紅壇供奉的「六房媽」，是國內最大規模的「媽祖搬家」民俗活動，沿傳兩、三百多年，被列為國家重要民俗，每年媽祖搬新家，新舊爐主交接，稱為「過爐」，過爐遶境都會吸引數萬信徒隨香，十分壯觀。

疫情影響，去年過爐簡化，取消遶境，今年因疫情趨緩，六房媽會日前召開會，一致決議今年如常舉行。今天下午擲筊選擇過爐日期，由於負責擲筊的理事長徐萬成都戴口罩，一直擲出「笑杯」，直到脫下口罩後，才獲媽祖允了聖筊，同意他開始選日期，引起全場笑聲和驚奇。