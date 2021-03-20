快訊

江宏傑送岳母返日解除「人質說」 福原愛發聲了

太傷感！家族上月才因車禍痛失2人 今西濱火燒車再添2死

南市區漁會改選空前激烈 捉對廝殺投票率創下新高

聯合報 / 記者吳淑玲鄭惠仁／台南即時報導
南市區漁會選舉競爭激烈，出現不少年輕面孔出來投票。記者吳淑玲／翻攝
南市區漁會選舉競爭激烈，出現不少年輕面孔出來投票。記者吳淑玲／翻攝

台南市2區漁會會員代表及漁民小組長選舉下午完成開票，2區漁會投票率平均為11.2％，共選出漁民小組長86人及會員代表121人，選舉過程平順，未發生重大違規。南市區漁會總幹事和理事長都是新局面，競爭激烈，投票率創新高達18.5％，往年不到5%，有會員說，因被親友拜託，是第一次投票。

農業局表示，台南市基層漁會會員共8萬7142人，其中南縣區漁會5萬5617人，南市區漁會3萬1526人。漁會漁民小組選舉，89人登記競逐86席漁民小組長，152人爭取121個漁會會員代表席次，全市共設73個投開票所，投票率平均11.2％，南縣區漁會7.1％，南市區漁會18.5％。

南市區漁會競爭激烈，共有90位候選人，選出61席；南市區漁會總幹事吳春銀屆齡退休，推出兒子黃彥儒接棒、加上台南市議員黃麗招女兒林鈺昕與漁會職員黃崇修等3人角逐總幹事，理事長方信豐兩任屆滿也出現競爭，攸關理事長的會員代表選舉出現捉對廝殺情形，戰況激烈。

各勢力透過各種管道拉票，選舉結果初步當權派暫居優勢，31日將選舉理監事。

南縣區漁會由62位候選人競逐，選出60席，選情單純。南縣區漁會總幹事陳崇德績優連任且單一聘任，但投票率也有7.1%

農業局說，區漁會代表及漁民小組長選舉完成後，將於4月6日前召開會員代表大會，選舉漁會理事、監事及出席上級漁會代表。接續在4月15日前召開理事會選出理事長及聘任總幹事、監事會選出常務監事，本屆基層漁會改選即宣告完成。

投票率 漁民

延伸閱讀

台南市區漁會選舉空前激烈 會員：有競爭是好事

基隆區漁會小組長及會員代表改選投票率44% 現任占優勢

金門漁會改選漁民小組長與代表 投票率高達百分之37.8

影／千呼萬喚始出來 竹南路邊停車收費近日上網招標

相關新聞

台南市區漁會選舉空前激烈 會員：有競爭是好事

台南市區漁會今天選舉小組長、會員代表，因為理事長及總幹事都競爭激烈，關係理事長的會員代表選舉普遍出現抓對廝殺情形，更是空...

半年前種的地瓜收成了！ 台南山上親子體驗焢土窯樂趣

台南市山上區公所去年10月舉辦親子種地瓜與花生的活動，經過半年種植與維護，今天邀請山上區的大小朋友們一起體會親手栽培照顧...

故宮南院東亞茶文化展清新換裝 下月舉辦百人茶席

嘉義縣故宮南院茶文化展廳，今天起聚焦「東亞茶文化」換新裝，以故宮院藏文物介紹中國歷代與蒙藏、日本、臺灣等地茶文化，並於...

台南3月雪！紫色苦楝花滿道紛飛

3月是台灣山區的櫻花季，卻也是台南的苦楝花季，滿樹淡紫色楝花，小而美不下於櫻花，滿地落花有如飄雪，這是台南的「3月雪」。

影／游錫堃逛牛墟 認為陽明山「養牛不懂牛」才會害牛死亡

立法院長游錫堃今天到嘉義縣新港鄉，參加頂菜園牛墟市集活動揭碑，除了牽老牛、回憶兒時農村生活，也強調台灣精神像水牛一樣「刻...

睽違16年五月天今到台南開唱 這些觀賞守則必遵守

睽違16年，五月天今天傍晚將在台南市立體育場開唱，台南市觀光旅遊局與觀光業者合作，推出五迷限定優惠之外，也和餐酒館合作，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。