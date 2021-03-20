南市區漁會改選空前激烈 捉對廝殺投票率創下新高

台南市2區漁會會員代表及漁民小組長選舉下午完成開票，2區漁會投票率平均為11.2％，共選出漁民小組長86人及會員代表121人，選舉過程平順，未發生重大違規。南市區漁會總幹事和理事長都是新局面，競爭激烈，投票率創新高達18.5％，往年不到5%，有會員說，因被親友拜託，是第一次投票。

農業局表示，台南市基層漁會會員共8萬7142人，其中南縣區漁會5萬5617人，南市區漁會3萬1526人。漁會漁民小組選舉，89人登記競逐86席漁民小組長，152人爭取121個漁會會員代表席次，全市共設73個投開票所，投票率平均11.2％，南縣區漁會7.1％，南市區漁會18.5％。

南市區漁會競爭激烈，共有90位候選人，選出61席；南市區漁會總幹事吳春銀屆齡退休，推出兒子黃彥儒接棒、加上台南市議員黃麗招女兒林鈺昕與漁會職員黃崇修等3人角逐總幹事，理事長方信豐兩任屆滿也出現競爭，攸關理事長的會員代表選舉出現捉對廝殺情形，戰況激烈。

各勢力透過各種管道拉票，選舉結果初步當權派暫居優勢，31日將選舉理監事。

南縣區漁會由62位候選人競逐，選出60席，選情單純。南縣區漁會總幹事陳崇德績優連任且單一聘任，但投票率也有7.1%

農業局說，區漁會代表及漁民小組長選舉完成後，將於4月6日前召開會員代表大會，選舉漁會理事、監事及出席上級漁會代表。接續在4月15日前召開理事會選出理事長及聘任總幹事、監事會選出常務監事，本屆基層漁會改選即宣告完成。