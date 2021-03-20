台商回流伺服器機殼大廠徵才最高薪55Ｋ 嘉縣徵才熱鬧

嘉義縣政府上午在棒棒積木飯店，舉辦幸福嘉義徵才，包括台商回流伺服器機殼大廠勤誠興業等48家廠商，大多是在地大埔美及馬稠後產業園區廠商，7成職缺月薪3萬起跳，最高薪資上看70Ｋ，共830人投履歷，初步媒合485人，其中29歲以下青年初步媒合218人，以勤誠興業107人投履歷為最多。

徵才廠商有上銀科技、科定、松川、大瓏、大立光電、群創、大成長城、愛之味、老楊方塊酥、全家、棒棒積木飯店、阿里山賓館等48家企業提供2000多個工作職缺，縣長翁章梁到場巡視徵才攤位，為求職者打氣加油。

勤誠興業公司投資22億元，在馬稠後產業園區第一期，購地新建廠房，預定今年底前完工，提供超過4百個工作機會。因應農工大縣願景以及計畫發的航太及科學園區，勞工暨青年發展處安排農業智慧產業、無人機產業及智慧機械產業等新興產業專區展示，提供就業諮詢，讓民眾為求職提早做準備。

大埔美和馬稠後工業區有34家企業釋出954個工作職缺，科技業占總職缺1成5，製造業6成1，住宿餐飲及一般服務業1成2，還有15家廠商釋出近70個身障及適合中高齡者職缺，提供弱勢朋友就業機會。