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台南市區漁會選舉空前激烈 會員：有競爭是好事
台南市區漁會今天選舉小組長、會員代表，因為理事長及總幹事都競爭激烈，關係理事長的會員代表選舉普遍出現抓對廝殺情形，更是空前激烈。黃姓會員說，選前候選人拜託電話不斷，大家都透過各種管道拉票，是過去所未見。
黃姓會員說，以前會員代表選舉大都同額競選，沒有競爭。這次理事長方信豐因已連任兩次，無法參選，新局面形成競爭局面；又總幹事有3人角逐，形成各方勢力大車拚。有會員表示，這次會員代表候選人滿多年輕人出來，他們樂見競爭，可為漁民爭取權利，但投票不會看年齡，誰的服務好就投給誰。
南市區漁會總幹事吳春銀因將屆齡退休，不再連任，黃彥儒、林鈺昕、黃崇修登記候聘總幹事，其中黃彥儒為現任理事，也是吳春銀的兒子，要接母親的棒子；林鈺昕服務農業局，為市議員黃麗招的女兒，黃崇修為區漁會員工。
理事長之爭浮出檯面的有前台南農產運銷公司總經理林士傑，以及南市區漁會現任理事蔡鴻榮。雙方各擁人脈與漁民基層實力，精彩可期。但要看理監事選舉，兩人都能當選才有好戲可看。
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