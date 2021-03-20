半年前種的地瓜收成了！ 台南山上親子體驗焢土窯樂趣

台南市山上區公所去年10月舉辦親子種地瓜與花生的活動，經過半年種植與維護，今天邀請山上區的大小朋友們一起體會親手栽培照顧到歡喜收成的過程，台南市長黃偉哲太太劉育菁老師、市議員、里長們與家長及小朋友們一同體驗親手挖番薯、堆土窯，回味早期農業社會的童趣回憶。

今天的活動約350人參加，以「家長堆窯計時賽、學生挖地瓜尚勇」熱鬧展開，「焢土窯難在堆窯，窯堆得漂亮，焢窯就成功了一半」；比賽時爸爸媽媽們七手八腳堆土窯，小朋友則在一旁熱烈的加油，現場趣味、歡笑聲不斷。

山上區長余基吉表示，學生、家長一起堆土窯，重現農業時代的情景很難得，從堆土窯、燒窯、悶窯到開窯，在等候的時間，還有花生豬腳、黑糖地瓜湯等一起品嘗，了解食物從產地到餐桌歷程，眾人期待開窯時間一到，一起挖出熱騰騰、香噴噴的地瓜，小朋友品嘗地瓜香甜綿密，度過難忘的焢窯體驗！

山上國小校長蘇耿義指出，田間焢土窯是以前農村小孩都不陌生的活動，而今對於小孩而言，他們最熟悉的卻是如何使用3C產品及玩遊戲破關，希望藉由推廣多元的食農教育活動，讓孩子們多走出戶外，接近大自然生活樂趣，藉由參與農作物種植來增加對家鄉土地的認同感，更願意付出，並用惜福的心學習農業知識與惜物精神，體驗採收的樂趣與辛勞。