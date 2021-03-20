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故宮南院東亞茶文化展清新換裝 下月舉辦百人茶席

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
清 乾隆 金胎西洋掐絲琺瑯奶茶罐。圖／故宮南院提供
清 乾隆 金胎西洋掐絲琺瑯奶茶罐。圖／故宮南院提供

嘉義縣故宮南院茶文化展廳， 今天起聚焦「東亞茶文化」換新裝，以故宮院藏文物介紹中國歷代與蒙藏、日本、臺灣等地茶文化，並於4月2日清明連假第1天，在戶外園區舉行「百人茶席」，帶領觀眾在明媚春光裡品茶，體驗不同的茶湯滋味及泡茶方法。

故宮南院表示，清宮融入漢人飲茶文化，也保留滿族居住塞外時期飲奶茶習俗，本次換展亮點是將蒙藏茶器獨立一區，陳列金胎掐絲琺瑯彩繪、瓷仿拉古里木紋、鑲嵌寶石的多穆壺、奶茶罐、奶茶碗等，件件裝飾精緻，僧帽造型壺口則可一窺遊牧民族宗教與飲茶風俗的交互影響。

唐宋時期，茶傳入日本形成一套嚴謹的日式茶道，本次新增多款桃山時代茶碗呈現侘茶美學風格；明末，福建僧侶將閩式飲茶法帶入而成「煎茶道」，新展出大正時代《煎茶器組》的21項茶器皆為極罕見重要古物，完整呈現有「日本最後一個文人」之稱的富岡鉄斎的喜好及品味。

為豐富民眾文物展示外的茶美感體驗，以展件為發想，用茶具、花藝及藝術空間與茶葉的色、香、味對話，4月2日在園區東側水岸舞台旁草坡舉辦百人茶席，邀請民眾品嘗唐代碗泡、宋代點啜、明代壺泡、清代蓋碗及日式抹茶等樂趣，憑當日門票免費參加，22日開放線上報名，詳情請上官網。

故宮南院鄰近高山茶鄉，今年與嘉縣府合作，將南院設計茶文化教具箱送往阿里山茶產地小學供老師教學推廣使用，並推出「可以清心也─茶之路」影片介紹亞洲茶文化，期待透過展覽及活動串聯各界及觀眾，共同為深耕茶文化努力。

清乾隆 霽青瓷僧帽壺+銀鍍金裡纍絲奶茶碗+銀絲編海棠式嵌螺鈿淺盤。圖／故宮南院提供
清乾隆 霽青瓷僧帽壺+銀鍍金裡纍絲奶茶碗+銀絲編海棠式嵌螺鈿淺盤。圖／故宮南院提供
瓷仿拉古里木紋多穆壺及茶碗組。圖／故宮南院提供
瓷仿拉古里木紋多穆壺及茶碗組。圖／故宮南院提供
清 乾隆 金胎琺瑯多穆壺。圖／故宮南院提供
清 乾隆 金胎琺瑯多穆壺。圖／故宮南院提供

故宮南院 日本 奶茶

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