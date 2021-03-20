故宮南院東亞茶文化展清新換裝 下月舉辦百人茶席

嘉義縣故宮南院茶文化展廳， 今天起聚焦「東亞茶文化」換新裝，以故宮院藏文物介紹中國歷代與蒙藏、日本、臺灣等地茶文化，並於4月2日清明連假第1天，在戶外園區舉行「百人茶席」，帶領觀眾在明媚春光裡品茶，體驗不同的茶湯滋味及泡茶方法。

故宮南院表示，清宮融入漢人飲茶文化，也保留滿族居住塞外時期飲奶茶習俗，本次換展亮點是將蒙藏茶器獨立一區，陳列金胎掐絲琺瑯彩繪、瓷仿拉古里木紋、鑲嵌寶石的多穆壺、奶茶罐、奶茶碗等，件件裝飾精緻，僧帽造型壺口則可一窺遊牧民族宗教與飲茶風俗的交互影響。

唐宋時期，茶傳入日本形成一套嚴謹的日式茶道，本次新增多款桃山時代茶碗呈現侘茶美學風格；明末，福建僧侶將閩式飲茶法帶入而成「煎茶道」，新展出大正時代《煎茶器組》的21項茶器皆為極罕見重要古物，完整呈現有「日本最後一個文人」之稱的富岡鉄斎的喜好及品味。

為豐富民眾文物展示外的茶美感體驗，以展件為發想，用茶具、花藝及藝術空間與茶葉的色、香、味對話，4月2日在園區東側水岸舞台旁草坡舉辦百人茶席，邀請民眾品嘗唐代碗泡、宋代點啜、明代壺泡、清代蓋碗及日式抹茶等樂趣，憑當日門票免費參加，22日開放線上報名，詳情請上官網。