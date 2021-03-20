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影／游錫堃逛牛墟 認為陽明山養牛不懂牛才會害牛死亡

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
游錫堃、翁章梁聽農民介紹牛墟故事。記者卜敏正／攝影
游錫堃、翁章梁聽農民介紹牛墟故事。記者卜敏正／攝影

立法院長游錫堃今天到嘉義縣新港鄉，參加頂菜園牛墟市集活動揭碑，除了牽老牛、回憶兒時農村生活，也強調台灣精神像水牛一樣「刻苦耐勞腳踏實地」，並直言陽明山擎天崗之前死了這麼多牛，是對牛不了解，山上雖然草青翠卻太短、牛吃不到，而且牛怕冷，因為又冷又餓牛才會死。

嘉義市新港鄉頂菜園今天舉行牛墟市集，游錫堃、立委陳明文、蔡易餘、嘉義縣長翁章梁、縣議員陳文忠、林秀琴、林緗亭等人，都受邀出席揭碑活動，並由頂菜園發展協會理事長陳明惠導覽介紹牛墟市集活動，在揭碑石雕上簽名。

游錫堃說，因為家裡務農、他從小就養牛，牛是農每個農民的重要資產也是家人，他更知道怎麼餵養牛吃草、喝水，天氣冷了要幫牛 鋪上稻草保暖，過年要給牛包紅包、吃湯圓， 牛的生活和每個農民都連結在一起，之前陽明山的牛會死亡，都是因為不懂牛的需求。

游也細數台灣諺語「牛犁耙什麼都要會」，「布田割工作做祙續」，過去的農民都非常忙碌，但什麼工作都可能要靠牛幫忙，牛是家庭的一份子，現在時代進步，牛也失去戰場，的確有些不捨。

翁章梁說，游院長從小養牛、對牛非常了解，我也住農村經驗過，知道農民要買一頭牛回家耕作，就會到牛墟來找牛、買牛，還要測驗牛的拉力有多少，這次的牛墟市集就像回到過往農業時期，讓人相當感動，也鼓勵未來繼續舉辦。

游錫堃、翁章梁、陳明文等人 ，受邀和千歲團舞者合影留念。記者卜敏正／攝影
游錫堃、翁章梁、陳明文等人 ，受邀和千歲團舞者合影留念。記者卜敏正／攝影
游錫堃、翁章梁、陳明文、蔡易餘為牛墟市集活動揭碑。記者卜敏正／攝影
游錫堃、翁章梁、陳明文、蔡易餘為牛墟市集活動揭碑。記者卜敏正／攝影
游錫堃、翁章梁牽牛、逛牛墟。記者卜敏正／攝影
游錫堃、翁章梁牽牛、逛牛墟。記者卜敏正／攝影

農民 嘉義 游錫堃

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