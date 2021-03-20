睽違16年五月天今到台南開唱 這些觀賞守則必遵守

睽違16年，五月天今天傍晚將在台南市立體育場開唱，台南市觀光旅遊局與觀光業者合作，推出五迷限定優惠之外，也和餐酒館合作，憑票根可兌換特製Shot，由於預計湧入數萬觀眾，市府也特別提醒大家遵守防疫規定，演唱會採實名制，觀眾須帶當日票券及身分證，並全程戴口罩，現場全面禁止飲食。

五月天「好好好想見到你」演唱會今在台南首度登場，下午4時開放入場，6時30分開演，周邊道路從下午2時開始管制，為避免大量車潮，市府交通局特別安排5條免費接駁路線，包括高鐵、台鐵、台南轉運站、奇美博物館、南區喜樹停車場。

南市觀旅局長郭貞慧表示，台南很多美食店家都營業到深夜，聽完演唱會可規畫走訪一趟深夜食堂，也可憑票根到精選9間酒吧、餐酒館，免費兌換一杯台南特製Shot，合作業者包括「T.C.R.C 前科累累俱樂部」，還有位於演唱會現場500公尺處的「The Sober foodie 食上主義餐酒館」等，更多優惠資訊可到「台南旅遊網」近期活動查詢，提醒大家，未滿18歲禁止飲酒，且飲酒勿過量，並遵守酒後不開車原則。