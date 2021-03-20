台南漁會代表選舉今天登場 競爭激烈警加強監控防不法

台南市區漁會下屆（南市第11屆、南縣第12屆）今天舉行漁會代表選舉，接著產生漁會理事、監事、理事長、常務監事，及遴聘總幹事，競爭激烈，投票從上午9點至下午3點，一早投票踴躍大排長龍，台南警局長方仰寧表示，加強漁會選舉查賄制暴，全面嚴正執法，杜絕賄選歪風。

110年全國各級基層漁會選舉將在今天起由漁會小組長（副組長）丶會員代表投票揭開序幕，臺南市政府警察局為確保選舉公平丶公正進行，防止賄選丶暴力介入等舞弊情事妨害選舉事件發生，責令所轄分局各投開票員警於投開票勤務時全程錄影蒐證，以維護公平乾淨的選舉。

依據漁業法規定，以強暴、脅迫或其他非法方法妨害他人競選或使他人放棄競選或妨害他人自由行使選舉權者，處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣15萬元以下罰金。

方仰寧指示加強蒐證查賄制暴，今天已責令各投開票所所在地之分局、派出所員警，進行全程錄影蒐證，以維護公平乾淨的選舉，戮力端正選風，務求選舉期間治安平穩，另外也呼籲民眾勇於出面檢舉賄選。