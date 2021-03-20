聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南漁會代表選舉今天登場 競爭激烈警加強監控防不法
台南市區漁會下屆（南市第11屆、南縣第12屆）今天舉行漁會代表選舉，接著產生漁會理事、監事、理事長、常務監事，及遴聘總幹事，競爭激烈，投票從上午9點至下午3點，一早投票踴躍大排長龍，台南警局長方仰寧表示，加強漁會選舉查賄制暴，全面嚴正執法，杜絕賄選歪風。
110年全國各級基層漁會選舉將在今天起由漁會小組長（副組長）丶會員代表投票揭開序幕，臺南市政府警察局為確保選舉公平丶公正進行，防止賄選丶暴力介入等舞弊情事妨害選舉事件發生，責令所轄分局各投開票員警於投開票勤務時全程錄影蒐證，以維護公平乾淨的選舉。
依據漁業法規定，以強暴、脅迫或其他非法方法妨害他人競選或使他人放棄競選或妨害他人自由行使選舉權者，處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣15萬元以下罰金。
方仰寧指示加強蒐證查賄制暴，今天已責令各投開票所所在地之分局、派出所員警，進行全程錄影蒐證，以維護公平乾淨的選舉，戮力端正選風，務求選舉期間治安平穩，另外也呼籲民眾勇於出面檢舉賄選。
基層漁會總幹事的遴選聘任，關係漁會系統地方勢力消長，向來備受注目。台南市有南縣區漁會及南市區漁會，現任總幹事考評皆為績優，有優先保障的優勢。其中南縣區漁會下屆總幹事候聘，僅現任總幹事陳崇德1 人登記爭取連任，而南市區漁會現任總幹事因屆齡不再連任，共有3人登記。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言