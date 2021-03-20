台版「吳哥窟」爆紅 台南楠西萬佛寺警方協調市府接駁

近日突然爆紅的熱門景點萬佛寺，位於台南市楠西區曾庫公路約1公里處（曾文水庫收費站前），因景觀特殊有台版吳哥窟之稱，吸引大量遊客前來體驗偽出國，但因萬佛寺本身停車位僅30席，且佛寺外道路僅兩線道，路幅狹窄未劃設停車位，造成遊客及當地居民停車困擾。

玉井警分局與相關局處單位協調聯繫，規畫相關下列措施，請遊客配合：

一、玉井警分局已向曾文工務段洽借大量交通錐，擺設於萬佛寺前部分路段，以禁止遊客將車輛違規停放，妨害他車通行。

二、臺南市政府公共運輸處業已同意自3月20日起連續三周試辦臨時接駁車，接駁車將往來於臺3線與南175市道路口（芒果農創玫瑰綠柏園停車場）和萬佛寺之間，每周六、日及清明連續假期9時起至16時止，每半小時一班次。

三、玉井警分局協調交通部公路總局第五區養護工程處，在台3、台20線之CMS資訊可變標誌看板顯示萬佛寺目前停車即時狀況，若周遭車位已滿，可即時提醒遊客，請遊客多加利用接駁車或先至其他地方休憩，待人潮高峰過後再行前往。

四、針對大型遊覽車，派員於該寺門口宣導遊客在寺前下車，遊覽車則開進曾文水庫園區內停放，以避免影響當地居民出入安全。

萬佛寺已計畫在該寺對面開闢新的停車場供遊客停車，預計4月初即可完工；玉井警分局亦派員加強周邊巡邏及交通疏導，若有停車妨害通行者，將逕行拍照取締；並申請交通警察大隊支援拖吊車，即時排除違停車輛。