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影／嘉縣大林鎮長沿街收垃圾 籲縣府重視清潔隊員不足

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義縣大林鎮長簡志偉（站垃圾車左後），本周多次穿上清潔隊員制服，隨車出勤一起收垃圾。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣大林鎮長簡志偉（站垃圾車左後），本周多次穿上清潔隊員制服，隨車出勤一起收垃圾。記者卜敏正／翻攝

嘉義縣大林鎮長簡志偉前年不滿縣府不增加清潔隊員額，在臉書貼「合成對照公文」照片諷刺，被縣環保局提告判刑1年3個月後，為深入了解清潔隊員額不足，簡志偉換上清潔員制服，隨垃圾車到鎮內大街小巷收垃圾，並向鎮民說明「體諒清潔隊員額不足現況」，呼籲縣府正視清潔隊人力不足問題。

嘉義縣環保局表示，清潔隊員額依據98年「嘉義縣各鄉鎮市公所清潔隊員設置基準」，以人口數為依據核定，近年嘉縣人口不斷流失，考量清潔隊勤務繁重，皆未減少員額；簡上任後，縣府近年補助汰換大林鎮公所清潔車輛金額超過2500萬元，也向環保署爭取購置新工作服、裝備，並無差別待遇。

「哇，鎮長在收垃圾！」簡志偉本周多次穿上制服，隨垃圾車沿街收垃圾，並趁空檔向鎮民說明，體諒清潔隊員額不足，工作量大，停留時間比較短，大林鎮有6條路線，每條路線他都會走一遍。

簡志偉說，大林鎮近年多了許多外地學生、工業區外來流動人口，相對垃圾也增加，加上清潔隊多人身體不適，勤務忙只能趕時間，許多鎮民都反映「垃圾車走太快」，他實在沒辦法，才決定陪同收垃圾、體驗箇中辛苦，也希望縣府看到大林鎮困難，幫忙解決問題、撥補人力。

縣環保局也說明，前縣長任內107年，確曾核准大林公所新增清潔隊專案人力，但同年簡志偉未上任前，大林公所即再發文縣府，表示無新增人力需求、撤銷申請，縣府尊重公所並同意註銷公所申請，後續縣府即不再核准專案人力，都回歸體制，整體檢討各公所清潔隊人力。

嘉義縣大林鎮長簡志偉今天開記者會泣訴，大林清潔隊員額不足，拜託縣府撥補人力。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣大林鎮長簡志偉今天開記者會泣訴，大林清潔隊員額不足，拜託縣府撥補人力。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣大林鎮長簡志偉（站垃圾車左後），本周多次穿上清潔隊員制服，隨車出勤一起收垃圾。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣大林鎮長簡志偉（站垃圾車左後），本周多次穿上清潔隊員制服，隨車出勤一起收垃圾。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣大林鎮長簡志偉（站垃圾車左後），本周多次穿上清潔隊員制服，隨車出勤一起收垃圾。記者卜敏正／翻攝
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垃圾車 嘉義

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