台南國際蘭展遍地開花 3萬朵蘭花妝點全市4條賞蘭路線
台南市長黃偉哲下午在虎頭埤風景區公布「2021國際蘭展遍地開花台南賞蘭遊程」，把原預計佈置的3萬株蘭花移置台南市20餘處景點，由觀旅局規畫為「第一水山博賞蘭遊」、「北台南藝文賞蘭遊」、「東台南文青賞蘭遊」及「老台南雙城賞蘭遊」4條遊程，讓大家到處賞花，又玩遍台南。
黃偉哲表示，今年台南國際蘭展雖受疫情影響不開展，但改擴大辦理「遍地開花」，將主題館3萬株蘭花移置到20餘處景點，在花藝老師的巧手佈置下，結合各地景點的特色，以「微型蘭展」方式呈現，更能引導遊客四處走訪台南，藉此進一步認識屬於台南的各色美景。
黃偉哲說，觀旅局的賞花遊程，涵蓋了北台南大新營地區、東台南永康與文化中心區塊、老台南府城區，以及新化虎頭埤風景區周圍的山博線，幾乎可說是面面俱到。
觀旅局長郭貞慧表示，「微型蘭展」第一波在虎頭埤風景區舉行，即日起推出「與台灣第一水庫相遇 譜出幸福蘭圖」特展，設置「百年風華 生生不息」、「童趣寫生 湖光山嵐」、「蘭韻紅厝」3個展區，在迎賓廣場與歷史建築紅厝周邊佈置4千株蘭花，結合虎頭埤老照片特展、「2020百年勝景耀新化」兒童寫生比賽得獎作品展及歷史建築，讓虎頭埤百年歷史底蘊與蘭花高雅的氣質相互呼應，更襯托出蘭花的美。
4條遊程路線，分別是「第一水山博賞蘭遊」、「北台南藝文賞蘭遊」、「東台南文青賞蘭遊」及「老台南雙城賞蘭遊」，包括虎頭埤風景區、左鎮化石園區、山上花園水道博物館、大內南瀛天文館、佳里蕭壠文化園區、麻豆總爺藝文中心、台南市立圖書館永康大橋新總館、台南市立文化中心、虎形山公園、赤崁樓、西門淺草市場、藍晒圖園區、水交社文化園區、安平古堡等20餘處景點，期盼透過小型蘭展帶動賞花觀光熱潮，歡迎大家來玩遍台南。
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