台南國際蘭展遍地開花 3萬朵蘭花妝點全市4條賞蘭路線

台南市長黃偉哲下午在虎頭埤風景區公布「2021國際蘭展遍地開花台南賞蘭遊程」，把原預計佈置的3萬株蘭花移置台南市20餘處景點，由觀旅局規畫為「第一水山博賞蘭遊」、「北台南藝文賞蘭遊」、「東台南文青賞蘭遊」及「老台南雙城賞蘭遊」4條遊程，讓大家到處賞花，又玩遍台南。

黃偉哲表示，今年台南國際蘭展雖受疫情影響不開展，但改擴大辦理「遍地開花」，將主題館3萬株蘭花移置到20餘處景點，在花藝老師的巧手佈置下，結合各地景點的特色，以「微型蘭展」方式呈現，更能引導遊客四處走訪台南，藉此進一步認識屬於台南的各色美景。

黃偉哲說，觀旅局的賞花遊程，涵蓋了北台南大新營地區、東台南永康與文化中心區塊、老台南府城區，以及新化虎頭埤風景區周圍的山博線，幾乎可說是面面俱到。

觀旅局長郭貞慧表示，「微型蘭展」第一波在虎頭埤風景區舉行，即日起推出「與台灣第一水庫相遇 譜出幸福蘭圖」特展，設置「百年風華 生生不息」、「童趣寫生 湖光山嵐」、「蘭韻紅厝」3個展區，在迎賓廣場與歷史建築紅厝周邊佈置4千株蘭花，結合虎頭埤老照片特展、「2020百年勝景耀新化」兒童寫生比賽得獎作品展及歷史建築，讓虎頭埤百年歷史底蘊與蘭花高雅的氣質相互呼應，更襯托出蘭花的美。