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林內焚化爐重啟引論 張麗善：需評估可行性

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣議員王又民、蔡東富、黃文祥等人今在議會臨時會質詢林內焚化爐重啟的可能性。記者陳苡葳／攝影
雲林縣議員王又民、蔡東富、黃文祥等人今在議會臨時會質詢林內焚化爐重啟的可能性。記者陳苡葳／攝影

雲林縣議會今天召開臨時會，縣府環保局針對去年發生多起垃圾掩埋場火警案進行總體檢報告，不過王又民、蔡東富、黃文祥等議員，紛紛質詢林內焚化爐是否有望重啟，以能減輕掩埋壓力，張麗善答詢表示，需評估可行性，也不排除任何方式，包括公投也是選項之一。

張喬維表示，雲林縣每日垃圾產生量約為320公噸，其中土庫、莿桐、二崙、東勢、褒忠、四湖及崙背等鄉鎮掩埋約70公噸，另台西及麥寮則由六輕協助處理共40公噸；其他鄉鎮市則有210公噸送到外縣市焚化處理。

然而目前20鄉鎮市公所掩埋場中，有12場營運中、8場封閉復育，去年斗六、林內及崙背所轄場域陸續發生火警，環保局除請各公所提出相關改善計畫，也邀集專家學者及消防局完成總體檢作業，將向中央爭取2800多萬元經費改善。

縣議員王又民、蔡東富、黃文祥等人先後在質詢時提出，雲林垃圾危機存在許久，林內焚化爐2005年完工至今從未啟用，連「一張衛生紙都燒不到」。

黃文祥表示，如果有焚化爐，還需要掩埋場嗎？環保局長張喬維答詢表示，目前掩埋場主要掩埋一般廢棄物，焚化廠部分則需處理飛灰固化物或底渣等。黃直言，等同有焚化爐後就不需再打包廢棄物，所以何不運轉來解決問題？

張喬維說明，林內焚化爐目前正由縣府辦理接管作業，待完成清點工作後，焚化爐的所有權將轉移至環保局。

至於重啟焚化爐面臨的困難，張喬維會後進一步說明指出，包括環境影響評估、重新調查，設備重新檢視及檢修，都是必須經過關卡，尤其聽取地方民意也勢必要進行；至於透過公民投票決定是否重啟焚化爐或轉型為博物館等其他用途，主導權交由民意來決定也無妨。

但張喬維說，不管是否公投，一切仍得先進行可行性的評估，才能走向公投的程序，將來一旦公投有了結果，還是得克服技術、法規等層面的問題，所以「只要有一關卡關也無法成行」意指即便公投通過、但環評不通過，仍也無法重啟林內焚化爐。

焚化爐 公投

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