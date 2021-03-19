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鳳梨快刀手對決嘉縣農會總幹事削鳳梨 創意拍片爆紅

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜（左）受邀化身「農產知識王」，與鳳梨快刀手水果攤老闆「豪哥」（右）大對決，以創意影片行銷嘉義縣鳳梨，在網路掀起新一波話題。圖／嘉縣農會提供
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜（左）受邀化身「農產知識王」，與鳳梨快刀手水果攤老闆「豪哥」（右）大對決，以創意影片行銷嘉義縣鳳梨，在網路掀起新一波話題。圖／嘉縣農會提供

大陸禁台灣鳳梨，全國掀起吃鳳梨、挺農民運動，嘉義縣農會總幹事黃貞瑜受邀化身「農產知識王」，與鳳梨快刀手水果攤老闆「豪哥」大對決，以創意影片行銷嘉義縣鳳梨，在網路掀起新一波話題。

「點子王」黃貞瑜曾創下農特產販售月營收700萬元佳績，每場農漁特產活動，都能看到她穿梭賣力推廣的身影，這次與削鳳梨達人「豪哥」合拍影片，「豪哥」以12秒手速極限處理鳳梨果肉，令人歎為觀止。

朴子市水果攤商「豪哥」，賣10多年鳳梨，練就一刀到底的環狀削鳳梨功夫，只見他拿鳳梨刀，刀起刀落，削一顆鳳梨平均只需12秒，客人看了驚呼「功夫了得！」

傳統長條狀削法去皮速度慢，還會沾手，「豪哥」向前輩勤練環狀削法，先切除鳳梨頭，手持尾部葉柄，持尖刀由內往外推繞圈切皮，剛練習手沒抓緊鳳梨柄，常造成鳳梨掉落，練10年才練就削鳳梨快刀功夫。

黃貞瑜表示，受「硬漢農作」邀請，這是一群青農組成的團體，大家發揮創意力挺鳳梨農，她很支持青農組成的斜槓人生，挺農產創意無限，合作無間，影片拍攝過程中都能互相激發有趣的靈感。

影片在網路掀起話題，不少網友看完留言表示「很北爛，但是很喜歡」、「看完怎能不把鳳梨下架」、「別人的總幹事從沒讓我們失望」，熱度持續發燒。

黃貞瑜表示，目前嘉義鳳梨的預購非常熱烈，縣農會也都加派人手協助媒合農民跟合作社的訂單，成立售後服務平台！雖然同仁們業務量暴增，但挺台灣鳳梨讓大家忙得不亦樂乎。

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜（左）受邀化身「農產知識王」，與鳳梨快刀手水果攤老闆「豪哥」（右）大對決，以創意影片行銷嘉義縣鳳梨，在網路掀起新一波話題。圖／嘉縣農會提供
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜（左）受邀化身「農產知識王」，與鳳梨快刀手水果攤老闆「豪哥」（右）大對決，以創意影片行銷嘉義縣鳳梨，在網路掀起新一波話題。圖／嘉縣農會提供

鳳梨 嘉義

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