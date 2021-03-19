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影／嘉縣大林鎮長淚訴：清潔隊員額不足勿殘忍傷害鎮民

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
簡志偉今天為了清潔隊員額不足，召開記者會、哽咽落淚。記者卜敏正／翻攝
簡志偉今天為了清潔隊員額不足，召開記者會、哽咽落淚。記者卜敏正／翻攝

嘉義縣大林鎮長簡志偉因前年不滿縣府不增加清潔隊員員額，在臉書貼有「2張合併對照公文」照片，被縣環保局提告偽造公文書，前天判刑1年3個月，當天他發文臉書「不再競選連任」，今再開記者會呼籲縣府，正視大林鎮清潔隊人力不足，還哽咽說「提早解職辭職都沒關係，請勿用殘忍手法傷害大林鎮民」。

簡志偉說，最近很多人都問「為什麼宣布不選了」，他也坦白告訴大家，上任後彷彿成為妨害大林發展絆腳石，當鎮長2年，大林鎮的經費、該審預算都受杯葛，相信各界都看在眼裡，這樣的結果，與他當初選舉想要改變、發展的大林初衷不同，也讓他感覺不如歸去。

他說，大林鎮這些年多了許多住宿學生、大埔美工業區外來流動人口，讓大林鎮垃圾也增加許多，加上清潔隊有多人工傷、身體不適，工作勤務真的吃緊，鎮公所向縣府申請增加人力，但縣政府都以民國98年的基準駁回。

他說，大林清潔隊員晚間的勤務非常忙碌，經常都在趕時間，許多鎮民倒垃圾都問「垃圾車為什麼這麼趕」，卻不知清潔隊員不足，還有人受傷、生病住院。記者會後，他會將診斷證明等資料，以公文發給縣府， 請縣府能看到大林鎮的困難，撥補人力。

嘉義縣環保局表示，各鄉鎮公所清潔隊員額，依據98年頒訂「嘉義縣各鄉鎮市公所清潔隊員設置基準」，以人口數為依據核定，近年嘉縣人口不斷流失，但考量清潔隊員勤務繁重，皆未減少公所清潔隊法定員額；目前也正在盤點檢討各鄉鎮清潔隊員額，大林鎮公所清潔隊需求也會納入考量。

環保局強調，簡鎮長上任後，縣府近年陸續補助汰換大林鎮公所相關清潔車輛金額超過2500萬元，也向環保署爭取清潔隊員購置新工作服裝及相關個人裝備，縣府對大林鎮公所並無差別待遇，均可受公評。

簡志偉前年10月在臉書張貼一張申請增加清潔隊員，縣環保局回函公文照片，照片內右下方搭配「縣長陳明文」公文戳章，指「嘉義縣長是兒皇帝嗎？…坐實明文規定是縣內最高指導原則？」經縣環保局提告，檢察官依變造登載不實文書罪起訴，嘉義地院前天宣判，簡涉犯故意偽造準公文書罪，處1年3月有期徒刑，可上訴。

簡志偉今天為了清潔隊員額不足，召開記者會、哽咽落淚。記者卜敏正／翻攝
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嘉義

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