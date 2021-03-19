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全中運417雲林登場 選手誓言掃奪20金「獎留雲林」

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（左）授旗予110全中運雲林代表隊選手沈智陞（右）。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左）授旗予110全中運雲林代表隊選手沈智陞（右）。記者陳苡葳／攝影

雲林縣睽違34年主辦110年全國中等學校運動會，縣府今天召集鏈球選手沈智陞、軟網選手程芮庭、廖櫻真及游泳選手黃則睿等數十位雲林代表隊員，為4月17日到22日即將登場的全中運宣傳。縣長張麗善授旗予選手，現場士氣沸騰，她表示，期許雲林選手發揮全實力「穿金戴銀披銅」，將榮耀留在雲林。

張麗善說，此次邀請去年全中運獲銀牌的鏈球選手沈智陞，及參與110全中運的跆拳道選手馬妤昕站台，為各項運動好手增添活力與士氣，鼓勵大家全力以赴、爭取佳績，盡情展現運動員精神。

沈智陞說，目前已儲備9成戰力，極可能突破70公尺，打破哥哥在去年度全中運奪金的紀錄。

教育處長邱孝文表示，全中運2001年改制後，至今已舉辦20屆，雲林縣是在改制後首度舉辦，其中競賽項目有21項，參賽選手多達1萬1千多人，雲林代表隊今年參加17項，有700多位選手。

張麗善說，雲林縣去年全中運獲得14金13銀28銅，比前年多2金，今年身為主辦縣市，選手們也已積極備戰，有望為母縣掃奪20金，希望再創新紀錄，重拾雲林縣「運動王國」美名。

110全中運吉祥物以布袋戲偶為基底打造「雲凌王子」、「蘭心公主」，小巧玲瓏的樣式詢問度相當高，但只送不賣，新聞處長廖淑玲表示，奪得前三名的選手才可獲得一只吉祥物偶，讓大家參賽同時也留下不凡記憶，此概念更延伸到各級獎牌設計，獎狀還加上LED燈，頗具紀念意義。

4月17日全中運首日下午5點半將舉辦開幕式，晚上8點選手之夜接連登場，除選手可參加，現場也將開放民眾排隊進場。張麗善透露超強卡司，包括八三夭、玖壹壹、周湯豪、盧廣仲、高爾軒、安心亞、謝金燕等大咖歌手都將登台演唱。

110全中運吉祥物「雲凌王子」、「蘭心公主」也延伸到各級獎牌設計，獎狀還加上LED燈，頗具紀念意義。記者陳苡葳／攝影
110全中運吉祥物「雲凌王子」、「蘭心公主」也延伸到各級獎牌設計，獎狀還加上LED燈，頗具紀念意義。記者陳苡葳／攝影
110全中運吉祥物以布袋戲偶為基底打造「雲凌王子」、「蘭心公主」小巧玲瓏樣式詢問度相當高，但只送不賣。記者陳苡葳／攝影
110全中運吉祥物以布袋戲偶為基底打造「雲凌王子」、「蘭心公主」小巧玲瓏樣式詢問度相當高，但只送不賣。記者陳苡葳／攝影
110全中運吉祥物「雲凌王子」、「蘭心公主」也延伸到各級獎牌設計，獎狀還加上LED燈，頗具紀念意義。記者陳苡葳／攝影
110全中運吉祥物「雲凌王子」、「蘭心公主」也延伸到各級獎牌設計，獎狀還加上LED燈，頗具紀念意義。記者陳苡葳／攝影

張麗善 年改 布袋戲

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