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失智障礙者走失常身分不明 善化警到基層推動指紋建檔
台南市許多老人迷路尋獲後，警方因無法確認身分找尋家屬都要花不少時間；為提升協尋功能，善化警分局今天開始到轄區失智老人集中機構採指紋建檔，第一站到聖功社福基金會新市據點，問候長者順便交通安全。
警方表示，正推動「身心障礙者」指紋捺印建檔，民眾如有親友屬失智、發展遲緩或身心、智能障礙、精神病患，可通知轄區派出所派員前往協助，一旦發生走失時，能夠更快找到人，減少意外。
員警說，障礙者口語表達能力常不足，走失後身分不易查明，指紋建檔走失若被送到各地警局，員警可用「指紋身分辨識系統」確認身分，及時通知家人。
警方表示，長者一有輕微失智症候，除應儘速醫，還可向區公所申請愛心手鍊及向就近派出所、分局申請到府捺印指紋建檔服務。
善化分局防治組長王清松表示，會將資料妥善保管，交刑事局統一建檔管理，不會有外洩身分或資料疑慮，另長者若不習慣配戴愛心手鍊，建議可在衣褲上繡寫上愛心手鍊編號，也可即時讓發現者向警察提供資訊，找到回家的路。
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