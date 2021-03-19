失智障礙者走失常身分不明 善化警到基層推動指紋建檔

台南市許多老人迷路尋獲後，警方因無法確認身分找尋家屬都要花不少時間；為提升協尋功能，善化警分局今天開始到轄區失智老人集中機構採指紋建檔，第一站到聖功社福基金會新市據點，問候長者順便交通安全。

警方表示，正推動「身心障礙者」指紋捺印建檔，民眾如有親友屬失智、發展遲緩或身心、智能障礙、精神病患，可通知轄區派出所派員前往協助，一旦發生走失時，能夠更快找到人，減少意外。

員警說，障礙者口語表達能力常不足，走失後身分不易查明，指紋建檔走失若被送到各地警局，員警可用「指紋身分辨識系統」確認身分，及時通知家人。

警方表示，長者一有輕微失智症候，除應儘速醫，還可向區公所申請愛心手鍊及向就近派出所、分局申請到府捺印指紋建檔服務。