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青年創業40萬元免還！嘉市府200萬元鼓勵返嘉築夢
嘉義市政府編列200萬元補助金推「嘉義市青年創業獎勵補助計畫」，鼓勵25至45歲青年提出計畫列嘉義市創業，每案最多可有40萬元創業補助（不用還），即日起至下月15日開放申請，詳細計畫申請可參看市府建設處網站。
嘉義市政府今天在嘉義大學林森校區，舉辦青創補助啟動記者會，嘉義市長黃敏惠、嘉義大學副校長朱紀實、楊德清，及數十名已在嘉義市發展、創業青年都到場關心，鼓勵青年勇敢築夢創業。
「機會是給準備好的人！」黃敏惠說，曾在許多活動中聽到年輕朋友提供的經驗、建議，市府為鼓勵青年，今年推了這個計畫，提供200萬元補助金，感謝市議會全力支持，以及嘉大共同協助，希望這個計畫能夠幫助更多青年夢想實現。
嘉義市工商發展投資策進會總幹事陳香縈說，這次補助會依青年提出計畫，做專案審核，每案最多可補助40萬，無論青年是剛出社會想創業，或已經創業需要發展資金，都可提出計畫申請，工策會不僅可提供協助， 也可依照需求協助申請各競爭計畫，申辦各類型貸款，幫助青年達成創業夢想。
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