避免收到國家級攝影作品！新營警公布14處重點執法路段

台南新營警分局今天公布轄區固定測速照相位置7處，配合易肇事、超速路段規畫移動式測速照相位置7處，分局長斯儀仙表示，警方測速取締絕對不是為了罰錢，而是為了維護用路人的安全，請用路人勿心存僥倖，務必放慢速度，小心駕駛確保安全，也避免受罰。

1.固定測速照相位置7處（新營區3處、鹽水區2處、柳營區2處）

新營區臺1線290.3公里與東山路口

新營區南172線20.05公里（長榮路、三興街口）

新營區東山路與東山五路口

鹽水區臺19線110.3公里

鹽水區臺19線105.6公里

柳營區臺1線294.1公里

柳營區南311線（長榮路段）近2.8公里

2.配合易肇事、超速路段規畫移動式測速照相位置

新營區南172線（長榮路段）19公里

新營區南172線（長榮路段）19.2公里

鹽水區南172線（忠孝路段）15.2公里

鹽水區南74線3.7公里

柳營區南95線（柳營路段）1公里

柳營區南311線（長榮路段）4.5公里

柳營區南165線23公里