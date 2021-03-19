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避免收到國家級攝影作品！新營警公布14處重點執法路段
台南新營警分局今天公布轄區固定測速照相位置7處，配合易肇事、超速路段規畫移動式測速照相位置7處，分局長斯儀仙表示，警方測速取締絕對不是為了罰錢，而是為了維護用路人的安全，請用路人勿心存僥倖，務必放慢速度，小心駕駛確保安全，也避免受罰。
1.固定測速照相位置7處（新營區3處、鹽水區2處、柳營區2處）
新營區臺1線290.3公里與東山路口
新營區南172線20.05公里（長榮路、三興街口）
新營區東山路與東山五路口
鹽水區臺19線110.3公里
鹽水區臺19線105.6公里
柳營區臺1線294.1公里
柳營區南311線（長榮路段）近2.8公里
2.配合易肇事、超速路段規畫移動式測速照相位置
新營區南172線（長榮路段）19公里
新營區南172線（長榮路段）19.2公里
鹽水區南172線（忠孝路段）15.2公里
鹽水區南74線3.7公里
柳營區南95線（柳營路段）1公里
柳營區南311線（長榮路段）4.5公里
柳營區南165線23公里
警方表示，根據統計，交通事故發生機率及嚴重程度多與車速成正比，尤其機車發生事故更易造成嚴重死傷。經資料顯示，機車撞擊速度由時速30公里增加至50公里，人員死亡機率就由10％大幅增加至80％；因此，新營警分局特別加強速度管理執法工作。
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