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安平古堡歷經數百年天災仍不壞 原來還靠這一招祕訣
台南安平古堡歷經數百年天災，為何仍堅固不壞？文史研究者李志祥指出，許多人對熱蘭遮城遺跡中的紅磚、三合土等建材耳熟能詳，事實上還有一樣祕訣，即是城牆上的「鐵釘」，這是除了在地取材的紅磚及三合土外，尼德蘭人真正從家鄉帶過來的建築精髓。
台南市文化局邀請文史研究者進行田野研究，針對台南市在地建築特色之一的「壁鎖」歷史與文化出版《從釘子到鐵剪刀─台南壁鎖300年華麗轉身》一書。
李志祥表示，尼德蘭原意即為低地國，所以當尼德蘭人逐步在馬來西亞麻六甲、印尼巴達維亞、台灣台南、日本長崎等地建立經貿網絡時，也將數百年來與低地搏鬥累積出來的建築文化，散播到這些地區。
李志祥指出，尼德蘭人從家鄉帶來「鐵釘」，而這個城牆上的神奇鐵釘並未隨著尼德蘭人離開而消失，而是被台灣人發現並模仿，最晚在18世紀初期，這個「鐵釘」即已在當時台南府治的民居建築上隨處可見，並且持續沿用到20世紀初期才逐漸消失。
歷經數百年演化，「鐵釘」外型愈趨精緻，更因為有些鐵釘樣式很像剪刀，於是民間漸漸有了「鐵鉸刀（鐵剪刀）」的俗名，也有了專屬台灣的名稱「壁鎖」，成為台南在地建築特色之一。
李志祥說，台灣的壁鎖文化歷經建築匠師改造後，樣式有所改變，外觀逐漸變小巧，甚至從強化屋舍的鐵具轉成精美的警報裝置，提醒屋主若壁鎖變形或斷裂時，就該趕快檢修宅第，以免損害擴大。
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