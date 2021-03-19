快訊

鮭魚後換蚵仔 鹿港業者推「蚵男蚵女」免費蓋飯吃起來

外電指將裁減中國九成人力 台達電：嚴正否認

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安平古堡歷經數百年天災仍不壞 原來還靠這一招祕訣

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南下營區酷似鐵剪刀的T型壁鎖。圖／台南市文化局提供
台南下營區酷似鐵剪刀的T型壁鎖。圖／台南市文化局提供

台南安平古堡歷經數百年天災，為何仍堅固不壞？文史研究者李志祥指出，許多人對熱蘭遮城遺跡中的紅磚、三合土等建材耳熟能詳，事實上還有一樣祕訣，即是城牆上的「鐵釘」，這是除了在地取材的紅磚及三合土外，尼德蘭人真正從家鄉帶過來的建築精髓。

台南市文化局邀請文史研究者進行田野研究，針對台南市在地建築特色之一的「壁鎖」歷史與文化出版《從釘子到鐵剪刀─台南壁鎖300年華麗轉身》一書。

李志祥表示，尼德蘭原意即為低地國，所以當尼德蘭人逐步在馬來西亞麻六甲、印尼巴達維亞、台灣台南、日本長崎等地建立經貿網絡時，也將數百年來與低地搏鬥累積出來的建築文化，散播到這些地區。

李志祥指出，尼德蘭人從家鄉帶來「鐵釘」，而這個城牆上的神奇鐵釘並未隨著尼德蘭人離開而消失，而是被台灣人發現並模仿，最晚在18世紀初期，這個「鐵釘」即已在當時台南府治的民居建築上隨處可見，並且持續沿用到20世紀初期才逐漸消失。

歷經數百年演化，「鐵釘」外型愈趨精緻，更因為有些鐵釘樣式很像剪刀，於是民間漸漸有了「鐵鉸刀（鐵剪刀）」的俗名，也有了專屬台灣的名稱「壁鎖」，成為台南在地建築特色之一。

李志祥說，台灣的壁鎖文化歷經建築匠師改造後，樣式有所改變，外觀逐漸變小巧，甚至從強化屋舍的鐵具轉成精美的警報裝置，提醒屋主若壁鎖變形或斷裂時，就該趕快檢修宅第，以免損害擴大。

建築 馬來西亞 台灣人

延伸閱讀

栽贓滅口 雙桶屍凶嫌 檢求處死刑

失智翁與遠房親戚起口角 持鐵釘木棍伺候判緩刑

印度大洪水奪命 調查：人為、氣候釀災

天災肆虐威脅棲地 澳洲設全球首座鴨嘴獸收容所

相關新聞

避免收到國家級攝影作品！新營警公布14處重點執法路段

台南新營警分局今天公布轄區固定測速照相位置7處，配合易肇事、超速路段規畫移動式測速照相位置7處，分局長斯儀仙表示，警方測...

安平古堡歷經數百年天災仍不壞 原來還靠這一招祕訣

台南安平古堡歷經數百年天災，為何仍堅固不壞？文史研究者李志祥指出，許多人對熱蘭遮城遺跡中的紅磚、三合土等建材耳熟能詳，事...

房市熱新建案林立 台南警協助新大樓防竊鼓勵守望相助

台南房市熱新建案林立，人口流動量日增，為減少竊案發生，歸仁警分局要各分駐派出所接洽轄區大樓、社區管理委員會辦新建社區防竊...

台南鯤喜灣吹起號角 市集、風味餐、農業旅行…在招手

台南市南區一年一度的樂活鯤喜灣活動即將在27、28日登場，今年有市集、舞台表演、手作體驗、風箏表演、馬術體驗、集章趣活動...

台南市新化警方公布轄區4固定測速桿、6處重點取締路段

台南市新化警公布超速重點取締處，有6處重點、4處固定桿，並自即日起在轄內易超速路段，不定點不定時執行測速取締，期望能讓用...

嘉義民雄綜合社福館 拚明年8月完工

嘉義縣民雄鄉14歲以下人口超過7千人，為避免父母外出上班，幼童在家無人照顧，托育場所設置迫在眉睫。縣府斥資1.22億建民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。