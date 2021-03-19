房市熱新建案林立 台南警協助新大樓防竊鼓勵守望相助
台南房市熱新建案林立，人口流動量日增，為減少竊案發生，歸仁警分局要各分駐派出所接洽轄區大樓、社區管理委員會辦新建社區防竊座談；昨晚在仁德區後壁里德崙路集合住宅峰尚大樓舉辦，歸仁分局警政宣導團說明防制詐騙、酒駕、防禦駕駛及大型車內輪差、視野死角及易肇事違規，配合案例及動畫影片加強民眾印象。
座談會由大樓管理委理員會主委陳斌、仁德區後壁里長蔡誌倫與德南派出所所長陳侑頡共同主持；請來相關單位員警與志工說明，並協助社區勘查防竊設施。
歸仁分局表示，由於是新建案，未曾宣導社區安全、預防犯罪，員警就住宅防竊措施及大樓公共區域加裝監視錄影系統範圍及角度，提出說明與建議；另為建構社區安全防護網，鼓勵左鄰右舍多聽、多看，擔任社區「好家婆」，發現疑人疑事、鄰里間有家暴、兒虐、須社會扶助對象及需求，立即與派出所、里長或主委聯絡，就可能避免一樁犯罪或憾事發生。
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