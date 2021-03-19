台南市新化警方公布轄區4固定測速桿、6處重點取締路段

台南市新化警公布超速重點取締處，有6處重點、4處固定桿，並自即日起在轄內易超速路段，不定點不定時執行測速取締，期望能讓用路人有所警惕，不再心存僥倖，並做好速度管理，避免發生重大車禍，造成無法挽回的遺憾。

新化分局公布轄內超速取締重點處所為「台20線13.5公里處」、「台19甲線41.2公里處」、「台20線17.1公里處」、「市道178甲線1.5公里處」、「台20線23.8公里處」及「台20乙線0.5公里處」共6處；另固定式測速照相桿則有「台20線與國道八號新化端」、「新化區中正路1160號前」、「台19甲線外環道與信義路口」及「台20線平和橋」共4處。

新化分局表示，車輛超速常造成重大車禍，動輒車毀人亡，而今年迄今為止，轄區發生1件死亡車禍，肇因便是因為車輛超速行駛，為此，新化分局將於轄內不定點不定時加強取締超速車輛，期許駕駛人能做到速度管理，也提醒民眾，超速可處1200元以上2400元以下罰鍰，若超過規定最高速限60公里以上，可處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照3個月。