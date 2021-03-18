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斗六「膨鼠」公園動工 年底前全新之姿亮相

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林斗六膨鼠森林公園將投入7千多萬元打造多座新設施，各界期待此地成為斗六新亮點。圖／斗六市公所提供
雲林斗六膨鼠森林公園將投入7千多萬元打造多座新設施，各界期待此地成為斗六新亮點。圖／斗六市公所提供

雲林斗六環保運動公園大變身，今年11月底將以「膨鼠」森林公園全新之姿亮相，市公所今天舉行改造工程動土典禮，將投入7千多萬元打造遊客中心、陽光天幕舞臺及表演廣場，並增加親子遊戲場、膨鼠生態教育廣場與乾式噴泉等新設施，盼創造斗六新亮點。

雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞，及縣議員賴淑娞、林岳璋、蘇于珊，與斗六市長林聖爵、代表會主席胡克勤及多位代表，今天皆出席動土典禮。

林聖爵表示，斗六環保運動公園面積約7.9公頃，每逢假日就有許多民眾攜家帶眷到此散步或野餐，為打造一座擁有完善設施的公園，特別從該區樹上有許多松鼠穿梭為發想，將新公園取名為「膨鼠」，好記又具可愛俏皮的意象。

林聖爵說，公園以膨鼠森林為概念，除將在入口處打造「膨鼠ㄟ岫」（松鼠的巢）讓民眾能近距離觀察松鼠外，入內後在膨鼠森林市集大道還可挖掘斗六特產，一旁的橡果山丘適合親子放電，音樂草原也將規畫演出活動，讓民眾沉浸在充滿文藝氣息的森林中補充能量。

林聖爵指出，除內部工程，公所也向營建署爭取9300萬元，完善外部人行步道等周邊場域，目前已進入規畫設計，預計8、9月施作，未來完工後將串聯大學路、府文路等形成友善步行環境；另也建置200多格機車停車位及200格汽車停車位，提供民眾充裕停車空間。

雲林斗六環保運動公園今年11月底將以「膨鼠」森林公園全新之姿亮相，縣長張麗善（左二起）、斗六市長林聖爵及副縣長謝淑亞今天為改造工程動土。圖／斗六市公所提供
雲林斗六環保運動公園今年11月底將以「膨鼠」森林公園全新之姿亮相，縣長張麗善（左二起）、斗六市長林聖爵及副縣長謝淑亞今天為改造工程動土。圖／斗六市公所提供
雲林斗六膨鼠森林公園今天舉行改造工程動土典禮。圖／斗六市公所提供
雲林斗六膨鼠森林公園今天舉行改造工程動土典禮。圖／斗六市公所提供

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