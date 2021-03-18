鄒族實境劇「天界塔山傳奇」下周首秀 民眾詢問度破表
嘉義逐鹿表演藝術團實境劇目「天界-塔山傳奇」，本月27日晚間6時30於逐鹿傳說梅花鹿園首次發表，此次劇本以「友善」為主題，強調人與自然間的和諧互動，將帶給觀眾超脫心靈、截然不同的視覺饗宴：還未上映，便接到民眾電話湧進，詢問度破表。
劇情注入豐富鄒族文化，以鄒族聖山「塔山」為出發點，反映人神共處於天地間的互動奧秘，藉由鄒族的「塔山淒美的人鬼戀傳說」為轉折媒介，導引入劇目的脈絡。
劇中強調守護山林自然的美景，如同與大自然有婚約，超越天界，共同守護相愛，維繫著阿里山最美的靈魂，進而找到人類對待山林自然的共同語言，就是「友善」。
逐鹿表演藝術團執行長鄭信得期待透過原創性劇作的發表，讓觀眾進一步了解鄒族的歷史與故事，透過原住民的人文風貌及地域性原有之利基，輔以更宏觀之角度，將逐鹿表演藝術團品牌化。
鄒族文化是阿里山精神重要的一部分，逐鹿表演藝術團隊凝聚共識，淬鍊文化精神，融合美學與創意體驗，串連部落及周邊產業力量，使地方創生，為阿里山區注入新希望。
「天界-塔山傳奇」實境劇目將於3月27日晚間6時30分於阿里山公路上，阿里山風景管理處旁逐鹿傳說梅花鹿園發表，開放民眾免購票自由入場，時間將近60分鐘，詳情可撥(05)2590089。
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