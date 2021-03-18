快訊

台中驚傳男子遭街頭斷掌、毒液噴眼 3歹徒投案警調查中

孤身一人，向世界發起戰爭？七等生紀錄片《削瘦的靈魂》

被批空品沒改善 南市環局：去年比6年前好很多

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
環保團體、家長指空氣品質沒改善，為孩子起命。記者鄭惠仁／攝影
環保團體、家長指空氣品質沒改善，為孩子起命。記者鄭惠仁／攝影

家長及環保團體今天針對台南市空氣品質持續紅害，要求提出對策，環保局表示，6年來空氣品質確有改善，未來會加強公私協力合作，營造優質空氣品質。

台南市環保局表示，市府極力辦理空氣品質的改善工作，近年來各界所關切的細懸浮微粒 (PM2.5)及懸浮微粒 (PM10)，已持續大幅改善。109年台南市PM2.5為每立方公尺18.4微克，較104年25.4微克改善27.5%；另PM10為37.8微克，也較較104年55.9微克，改善32.4%。

環保局指出，南市的空汙來源約有3成為自身汙染，約7成來自境外及上風處，為此，108年向環保署建議啟動跨區域共同治理，環保署也自108年起在秋冬季節至少每兩周召開跨縣市應變會議，要求上風縣市減汙，如台中火力發電廠、麥寮電廠、林口電廠及協和電廠等降載發電減排。

另環保局每半年至少召開1次空氣汙染防制會議，並邀請在地環保團體、專家學者參與，定期檢討空氣品質管制的成效與作為，一起維護台南空氣品質，如109年11月邀請專家學者及相關環保團體，共同討論修訂南市的空氣汙染防制計畫，並且將計畫上網公開，歡迎環保團體及人士提出建言。

台南市政府也滾動式檢討及執行亮麗晴空計畫，由市府18個局處齊力減少汙染物產生，並加強重大固定汙染源減排及管制。環保局表示，未來加強公私協力，希望相關環保團體及人士也能協助宣導，一起來落實減汙行動，如多搭乘大眾運輸系統，減少紙錢露天燃燒、汰換高汙染車輛等。

空氣品質 PM2.5 空氣汙染

延伸閱讀

台南連日紅害 教育局啟動緊急應變措施

高雄空品差 北高雄局部紅色警示

萬巒廢棄物貯存場「乾柴烈火」悶燒多日 環保局罰20萬以上、廢照

放寬為距離聚落500公尺 南市畜牧自治條例周五拚三讀

相關新聞

每場200人！台南市勞工局辦「勞權2.0名人線上來開講」

台南市勞工局因應疫情創新試辦3場「勞權2.0名人線上來開講」，邀請勞權學者及法官開講，每場名額200人，即日起開放網路報...

雲林千箱鳳梨首航到香港 張麗善：持續拚內外銷

台灣積極拚內外銷，為國產鳳梨找通路，雲林縣政府今與鳳梨主產區古坑鄉農會外銷首批鳳梨到香港。縣長張麗善說，目前雖還未進入盛...

影／台南「五大香科」不畏疫情 安定真護宮王船祭先登場

肺炎疫情造成台灣許多知名大廟停辦廟會，不過台南今年「五大香科」照常舉行，今天安定蘇厝真護宮王船祭率先登場熱鬧「請王」、後...

台南身障青年擔任清潔特派員 勇敢挑戰房務任務

台南成大會館連續2年舉辦「讓礙翻轉，身障朋友迎曙光」公益活動，讓身障青年實際執行飯店房務工作，領有輕度智能障礙手冊及過動...

亞東氣體今啟用低碳氫水電解廠 可提供產業半導體純氫

亞東工業氣體今天啟用位在台南科技工業區的25百萬瓦（25MW）低碳氫水電解廠第一階段設備，可提供台灣半導體產業所需之超高...

新營長勝營區西側道路拓寬 盼成新營發展的新引擎

閒置20年的台南新營長勝營區淪為荒廢空間，2年前經市府規畫動工，讓綠色隧道與原有生態共存，成為熱門打卡新亮點，近日又完成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。