被批空品沒改善 南市環局：去年比6年前好很多

家長及環保團體今天針對台南市空氣品質持續紅害，要求提出對策，環保局表示，6年來空氣品質確有改善，未來會加強公私協力合作，營造優質空氣品質。

台南市環保局表示，市府極力辦理空氣品質的改善工作，近年來各界所關切的細懸浮微粒 (PM2.5)及懸浮微粒 (PM10)，已持續大幅改善。109年台南市PM2.5為每立方公尺18.4微克，較104年25.4微克改善27.5%；另PM10為37.8微克，也較較104年55.9微克，改善32.4%。

環保局指出，南市的空汙來源約有3成為自身汙染，約7成來自境外及上風處，為此，108年向環保署建議啟動跨區域共同治理，環保署也自108年起在秋冬季節至少每兩周召開跨縣市應變會議，要求上風縣市減汙，如台中火力發電廠、麥寮電廠、林口電廠及協和電廠等降載發電減排。

另環保局每半年至少召開1次空氣汙染防制會議，並邀請在地環保團體、專家學者參與，定期檢討空氣品質管制的成效與作為，一起維護台南空氣品質，如109年11月邀請專家學者及相關環保團體，共同討論修訂南市的空氣汙染防制計畫，並且將計畫上網公開，歡迎環保團體及人士提出建言。

台南市政府也滾動式檢討及執行亮麗晴空計畫，由市府18個局處齊力減少汙染物產生，並加強重大固定汙染源減排及管制。環保局表示，未來加強公私協力，希望相關環保團體及人士也能協助宣導，一起來落實減汙行動，如多搭乘大眾運輸系統，減少紙錢露天燃燒、汰換高汙染車輛等。