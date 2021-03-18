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意外！央行狙擊炒房客 祭第二波房市管制

嘉縣首座綜合社福館今動土 斥資1.2億計明年八月完工

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
今天上午耗資1.22億元的嘉義縣民雄綜合社會福利館正式動土，由縣長翁章梁（中）等人主持社福館祈福動土典禮。記者莊祖銘／攝影
今天上午耗資1.22億元的嘉義縣民雄綜合社會福利館正式動土，由縣長翁章梁（中）等人主持社福館祈福動土典禮。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣民雄鄉14歲以下人口超過7千人，父母外出上班，幼童在家無人照顧，窘境層出不窮，設立托育場所迫在眉睫，今上午耗資1.22億元的民雄鄉綜合社會福利館正式動土，總面積超過3千平方公尺，可提供近千民眾使用，預計明年8月完工。

嘉義縣民雄綜合社會福利館今天上午11時動土，樓高三層，規畫有公共托嬰中心、早療家園、新住民中心、輔具資源中心、店鋪和多功能教室等，總經費1億2210萬3000元，也是縣內第一座綜合福利館，一樓公共托嬰中心，可收托0至2歲以下兒童2班，每班12位共24位，庇護商店則提供給弱勢個案職場學習機會。

二樓「輔具資源中心」提供輔具評估、租借等服務；「社會福利服務中心」提供脆弱家庭個案管理及預防性服務；「新住民家庭服務中心」則針對新住民及其家庭提供社會福利諮詢，並辦理多元文化融合活動；另設有身障個管資源中心，提供身心障礙者經濟、就業、就醫復健等福利資訊及個管服務。

三樓設「早療家園」，提供0至6歲學齡前兒童，發展遲緩諮詢、療育及照顧；「親子館」提供有托育服務需求的家庭一個近便、專業、整合性高且較完整的托育服務資源。

今日上午由縣長翁章梁、立委陳明文等人主持社福館祈福動土典禮，翁表示，嘉義縣老人和身障人口數多，民雄鄉是嘉義縣最大鄉鎮，隨著中科院航太園區的進駐，城市人口將大幅成長，政府的服務功能也必須跟著社會進步的腳步調整與增加，社福館成立後，需要更多的機構和專業人員進駐，才能提供鄉親更好的服務。

嘉義縣民雄綜合社福館建物總面積3037.68平方公尺，基地面積2737平方公尺，中央補助8100萬元，縣府配合款4110萬3000元，總經費1億2210萬3000元，距離民雄市中心不到1公里，周遭商業發達，往來火車站、國道交流道、省道和縣道都很近，方便山海和平原地區民眾前往。

今天上午耗資1.22億元的嘉義縣民雄綜合社會福利館正式動土，由縣長翁章梁、立委陳明文等人主持社福館祈福動土典禮。記者莊祖銘／攝影
今天上午耗資1.22億元的嘉義縣民雄綜合社會福利館正式動土，由縣長翁章梁、立委陳明文等人主持社福館祈福動土典禮。記者莊祖銘／攝影
今天上午耗資1.22億元的嘉義縣民雄綜合社會福利館正式動土。圖／嘉義縣政府提供
今天上午耗資1.22億元的嘉義縣民雄綜合社會福利館正式動土。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 托育

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