每場200人！台南市勞工局辦「勞權2.0名人線上來開講」

台南市勞工局因應疫情創新試辦3場「勞權2.0名人線上來開講」，邀請勞權學者及法官開講，每場名額200人，即日起開放網路報名，上課時間是晚間6時30分至9時30分，課程完全免費，活動報名網址https://forms.gle/9wuTekpTsHDcjA666。報名成功後，將在開課前將視訊會議軟體及App安裝說明、登入課程會議ID，線上課程注意事項等寄送至報名時提供電子郵件信箱，請參與者多加留意。

台南市勞工局從3月、4月、5月創新試辦3場次「勞權2.0名人線上來開講」勞動法令線上宣導會課程，首場3月25日邀請「國立中正大學法律系教授鄭津津教授、4月9日台灣橋頭地方法院行政訴訟庭法官楊富強法官及5月19日中華商管科技學會產業服務長李怡慧博士等名師。

王鑫基說，兼顧防疫及宣導實效，與國立成功大學推廣教育中心合作，首次試辦線上勞工法令宣導課程，課程強調互動式教學，除解說法令外，更即時在線上解答聽眾的疑義，場次有限、名額有限，課程又完全免費，請大家把握機會儘速報名。

台南市職安健康處代理處長陳美顏表示，因應勞動事件程序新制，特別邀請勞工局勞資爭議調解委員李怡慧博士為民眾講述勞動事件法，並輔以案例解析，為民眾解惑爭議解決機制，以期勞動新制得以順利運作推行，以落實迅速、妥適、專業、有效、平等處理勞動事件。