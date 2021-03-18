雲林千箱鳳梨首航到香港 張麗善：持續拚內外銷

台灣積極拚內外銷，為國產鳳梨找通路，雲林縣政府今與鳳梨主產區古坑鄉農會外銷首批鳳梨到香港。縣長張麗善說，目前雖還未進入盛產期，不過縣府已進入備戰狀態，除持續媒合企業團購，也洽談外銷訂單，接下來將銷至日本，未來東南亞市場也是主力。

張麗善、副縣長謝淑亞、古坑鄉農會總幹事袁誌謙、古坑鄉長沈勝騰及農業處長吳芳銘等人，今到古坑永興果菜生產合作社為16.8公噸鳳梨封櫃。在古坑種鳳梨超過20年的陳姓農民表示，目前鳳梨價格有比去年好，相信持續外銷能讓今年價格趨於穩定。

雲林鳳梨產量約占全台7%，產地以古坑地區為大宗，其次是斗南及斗六地區，主要品種台農17號金鑽鳳梨，盛產期4、5月。吳芳銘表示，雲林金鑽鳳梨多於8分熟時採收，目前農民陸續進行採收工作。

張麗善說，雲林鳳梨目前產量2萬公噸，將在4到6月陸續採收，縣府推出店商及採購媒合平台，開放單客網購及企業團購，至今已接獲1千箱、10噸訂單，不只內銷通路，縣府也找外銷機會，除今天的首航，陸續在4月15日生產期開始，將再安排出口到新加坡、東南亞等鄰近國家。

吳芳銘指出，此次首航到香港的鳳梨規格，每箱10公斤，規格為5至8顆，由於需走國際櫃，以國際櫃規格40尺換算，可裝到1680箱，與小三通20尺僅能裝550箱相比多出三倍，著實為雲林鳳梨外銷訂單開紅盤。