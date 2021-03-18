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影／台南「五大香科」不畏疫情 安定真護宮王船祭先登場

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
肺炎疫情台灣許多大廟停辦廟會，不過台南今年「五大香科」照常舉行，今天安定蘇厝真護宮王船祭率先登場熱鬧「請王」、後天王船遶境。記者周宗禎/攝影
肺炎疫情台灣許多大廟停辦廟會，不過台南今年「五大香科」照常舉行，今天安定蘇厝真護宮王船祭率先登場熱鬧「請王」、後天王船遶境。記者周宗禎/攝影

肺炎疫情造成台灣許多知名大廟停辦廟會，不過台南今年「五大香科」照常舉行，今天安定蘇厝真護宮王船祭率先登場熱鬧「請王」、後天王船遶境新市、善化、新化、永康等地兩天，五府千歲將乘王船沿途「掃除肺炎疫情」，五大香科將一路辦到5月底，各大廟遶境掃除瘟疫護國利民。

真護宮王船祭今辦溪邊請王儀式，上午神轎、大旗及擲筊選出新北、高雄等與本地主會人員騎馬，隨王船到曾文溪邊舉辦取水請王，儀式前後3小時到中午，下午前往柳營代天院謁祖請王，宣告王船祭啟動。

真護宮主委陳榮春說，請王結束後天20日遶境當晚駐駕大灣廣護宮，21日遶境到晚上回真護宮，23日起鼓入醮、27日下午普渡、28日上午送王，火化王船，隨後謝燈篙，醮典才圓滿落幕；希望五朝王醮消除瘟疫，讓社會更祥和百姓安居樂業。

「五大香科」隨後安南鹿耳門聖母廟「鹿耳門媽香祈安三朝香醮」27日登場，主要活動有豎燈篙、送請火王、陣頭遶境；安定蘇厝長興宮「七朝王醮瘟王祭」4月3日到5月8日有豎燈篙、請王、遶境、普渡、人力扛王船。

安南鹿耳門天后宮推出「開基鹿耳門媽祖出巡─台江迎神祭」，4月9日到11日遶境。西港慶安宮「刈香」4月18日到5月31日有豎燈篙、請王、請媽祖、遶境、普渡、送王船等。

肺炎疫情台灣許多大廟停辦廟會，不過台南今年「五大香科」照常舉行，今天安定蘇厝真護宮王船祭率先登場熱鬧「請王」、後天王船遶境。記者周宗禎/攝影
肺炎疫情台灣許多大廟停辦廟會，不過台南今年「五大香科」照常舉行，今天安定蘇厝真護宮王船祭率先登場熱鬧「請王」、後天王船遶境。記者周宗禎/攝影
肺炎疫情台灣許多大廟停辦廟會，不過台南今年「五大香科」照常舉行，今天安定蘇厝真護宮王船祭率先登場熱鬧「請王」、後天王船遶境。記者周宗禎/攝影
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王船 遶境 普渡

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